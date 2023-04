Vivir no es fácil, para unos menos que para otros. Para unos un tránsito más feliz, para otros no tanto.Vivir es luchar constantemente por algo o para algo. Es también, vivir, la oportunidad de hacer, de dar, de obtener, de ganar y de perder.



Es el tiempo de que disponemos para formarnos, para aprender y enseñar a otros, para dar vida y ver otras apagarse.



Es el escenario dispuesto para desarrollar nuestra obra en la tierra.



Es el espacio que compartimos con nuestra familia, amigos y conocidos.



Cuando nos hablan de la procreación, nos dicen que en la carrera por alcanzar la concepción, gana el más fuerte e inteligente.



No es muy diferente en los muchos roles de nuestra existencias. Allí, en el diario vivir, donde cada espacio en el que actuamos se ha tornado en un campo de batalla, ganan los más fuertes y astutos, y aunque da pena decirlo, a veces se alzan con la victoria personas deshonestas, desprovistas de moral, aquellos que desconocen la lealtad. Seres dominados por la envidia y la codicia.



Y así transcurre la vida, un regalo, un privilegio, una bendición, un sueño, como la definió el poeta Calderón de la Barca.



Un camino de altibajos, un territorio que unas veces es un paraíso lleno de flores de colores, de verdes pastos, de arroyos de agua dulce y transparente, ambientada con el canto de pájaros y el melodioso silbar del viento que asemeja las notas de una sinfonía. Pero otras, es un desierto, un terreno árido y muerto, donde no se avista vida, donde las inclemencias del tiempo impiden la vida y sepultan las esperanzas.



En esas condiciones morimos de sed, una terrible sed de afecto, de compañía, de apoyo, de fe, de comprensión, de amor…



Es el mismo espíritu fuerte y luchador del cual estamos dotados, el que nos lleva a buscar desesperadamente el oasis en medio del desierto, aunque a veces las fuerzas nos abandonan, tenemos la responsabilidad y la obligación de encaminar nuestra existencia y buscar la armonía con nuestro entorno y con nosotros mismos.