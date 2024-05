Así es. Una de la ventajas de ir a estudiar a los Estados Unidos una licenciatura o un postgrado es que luego de terminar los estudios puedes trabajar recibiendo entrenamiento sobre la forma en que funciona el mundo laboral en tu área de estudios. Toma nota de que si inicialmente no consigues una oferta laboral, puede registrarte como voluntario y así obtener el permiso de trabajo. Ya luego con tu permiso en mano, puedes conseguir ofertas laborales mucho más fácilmente.



Inicialmente las personas obtienen permiso para trabajar pero no en los Estados Unidos; pero luego algunas profesiones puede solicitar una extension de 24 meses adicionales. Usualmente esta opción la tienen personas que estudian en las áreas de las ciencias, ingeniería , tecnología y matemáticas (estudios STEM por sus siglas en Inglés). No obstante, muchas personas no saben que aunque no te hayas graduados con unos de estos títulos aún así puedes argumentar que tus estudios sí califican dentro de la extensión STEM. ¿Cómo puedes hacer esto? Sencillo, si tienes materias cursadas en unas de estas áreas, puedes argumentar que tu capacitación laboral va dirigida a estas áreas de estudios que te permiten obtener una extension de más de un año.



En Estados Unidos es común que al estudiar una carrera te gradúes con “majors” o “minors”. Estos títulos son formas de especializaciones por las que puede optar hacer el estudiante. A modo de ejemplo, una persona que estudia administración de empresas podría tener un major en psicología y un minor en mercadeo. Por tener un major en sicología, la persona podría aplicar a una extension STEM aunque su título no lo sea.



Esta es una gran estrategia que muchos desconocen y hoy la comparto con ustedes para que definitivamente puedan sacar el máximo de poder estudiar en los Estados Unidos. Si tiene alguna pregunta sobre este tema, no duden en contactarnos a [email protected].