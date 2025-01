Una vez más el equipo Chivas de Guadalajara, considerado el más popular de México, estará de visita en Santiago para enfrentar a Cibao FC, en otra jornada histórica donde se espera una gran cantidad de público.



Es increíble que en el sorteo de la Copa de Clubes Campeones de la Concacaf, también conocida como “Concachampions”, entre once posibles rivales, volvieran a caer al azar estos dos para enfrentarse.



El “Chivas” tiene un club de fanáticos con más de 40 millones de seguidores inscritos y siempre que juega en el extranjero, arrastra una cantidad considerable de ellos.



Sucedió durante su primera visita en el año 2018. Cientos de mexicanos vinieron con el equipo y muchos de ellos se sorprendieron al comprobar cómo se juega fútbol en nuestro país, además de disfrutar de las instalaciones que visitaron.



Ahora que ya conocen de la experiencia previa, cabe la posibilidad de que a las gradas vengan más extranjeros a competir con los criollos, en cantidad y fidelidad.



Por eso entiendo que una vez más los dominicanos debemos apoyar a Cibao FC, hay que ir al juego sin permitir que el estadio de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra tenga más fanáticos visitantes que locales.



En aquella ocasión los directivos del equipo reconocieron que la pasaron muy bien, pero en esta se sorprenderán más, pues ese estadio fue recientemente remodelado por la celebración del “Campeonato Mundial de Fútbol Femenino sub 17” en noviembre, cuando pasó todos los controles necesarios para lograr la certificación FIFA, y se convirtió así en terreno mundialista.



Desde ya los anfitriones preparan una gran fiesta que comenzará un día antes del juego. El miércoles se abrirá un “festival del fanático” que incluirá ofertas gastronómicas, culturales y mucha música, con la hospitalidad que caracteriza a los santiagueros.



El juego será el jueves 6 de febrero a las 9:00 pm, hora seleccionada por la cadena televisiva internacional que lo transmitirá, para darle importancia a la audiencia azteca que tiene una franja horaria con dos horas por debajo de la nuestra.



No está demás decir que las boletas están a la venta en UEPA Tickets y que allá nos vemos.