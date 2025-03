Por primera vez la selección dominicana de fútbol reunió en una convocatoria a Mariano Díaz y Junior Firpo. El resultado se vio de inmediato con anotaciones de cada uno, en el triunfo 2-0 sobre su similar de Puerto Rico, sobre todo después que terminó en empate el primer partido de esa serie amistosa, donde ellos no participaron.



Hace muchos años que los dominicanos amantes del fútbol esperaban esa combinación y más anhelado aún era verlos lograr la victoria en frente de los archirrivales del área.



Muchos entienden que ellos son los jugadores de mayor cartel que han vestido la camiseta nacional y les digo las razones.



Mariano Díaz, nacido en España, es hijo de padres dominicanos. Tiene la posibilidad de jugar para cualquiera de los dos países. Hace 12 años que participó con nosotros en un amistoso frente a Haití y parecía que no lo volvería a hacer.



Sin embargo, decidió representar otra vez nuestra bandera tricolor, gracias a las gestiones de Marcelo Nevelef, director técnico, a la “Comisión de Selecciones Nacionales” que preside el ingeniero Manuel Estrella y a la directiva actual de la Federación Dominicana de Fútbol.



En el trayecto perteneció a clubes emblemáticos como Real Madrid, y en su segunda división, anotó 58 goles en 77 partidos, además de participar en primera división con el Olympique de Lyon, en su regreso al club madridista, y El Sevilla FC.



Mientras que Junior Firpo es un futbolista nacido en suelo dominicano, naturalizado español, donde emigró cuando tenía seis años, y ha vestido los uniformes de franquicias importantes como El Real Betis, Fútbol Club Barcelona y actualmente pertenece al Leeds United de Inglaterra.



Claro que el éxito no se debe solo a ellos, debemos dar crédito a esos jugadores que son llamados al seleccionado saliendo de la Liga Dominicana de Futbol (LDF), muchos hoy contratados en el extranjero.



Por ejemplo, Ronaldo “La Chivita” Vázquez, que juega en Azerbaiyán, anotó gol en el primer juego de esta serie, o Jean Carlos López, que juega con Cibao FC, y fue quien dio la asistencia a Mariano para que marcara.



En realidad todos los que se entregan en serio a la causa, son importantes.