La Liga Dominicana de Fútbol (LDF) está llegando al final de su torneo denominado “La Copa”, con siete equipos tradicionales y tres clubes invitados, que no alcanzaron la siguiente etapa.



Recordemos que este es un evento transitorio con el propósito de ajustar el calendario de la temporada once y las siguientes, al ritmo de las más grandes del planeta que van desde agosto, hasta mayo.



Ya antes hemos expresado que es sorprendente cómo se han comportado los clubes invitados, sobre todo Salcedo FC por el excelente manejo del mercado y su fanaticada, lo que nos hace pensar que podría ser añadido a la liga, aunque ninguno de ellos clasificó.



Vemos que no importa lo que suceda en la jornada de este fin de semana, Cibao FC, Delfines del Este FC, Moca FC y Club Atlético Pantoja, serán los únicos con la oportunidad de coronarse como campeones.



Ellos estarán en las semifinales con enfrentamientos de ida y vuelta entre el primer lugar y el cuarto; y el segundo frente al tercero. Los que avancen, en la final igualmente tendrán un compromiso de 180 minutos, divididos en dos partidos, con el último en la casa del que terminó con mejor récord.



De los clasificados, el único club que no ha ganado un campeonato de la LDF es Moca FC y aunque esta es una “copa”, sabemos que la fanaticada para lograr el objetivo, los apoyará como siempre.



Mientras que el más sorprendente ha sido Delfines del Este FC, que durante todo el torneo ha logrado un excelente desempeño al mantener un invicto por más de la mitad en esta primera etapa.



Sin embargo, no podemos dejar de admirar la manera en que el Club Atlético Pantoja está cerrando con 16 goles, producidos entre las jornadas 7 y la 10, en las que ganó todos esos juegos.



Por último, creo que la misión de ellos, además de ganar, es destronar al club que otra vez ha lucido más fuerte, el que más coronas tiene en la liga, a Cibao FC que, con sus ocho victorias y dos empates, está en el primer lugar, y proyecta ganar otro campeonato.



Copa extraordinaria, o temporada ordinaria, todos quieren añadir a sus vitrinas el codiciado trofeo.