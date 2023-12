Nos sorprendió a todos cómo terminó el capítulo creado en torno a la breve estadía de Shoehi Ohtani en la agencia libre de grandes ligas. La pregunta que nos hicimos por meses, ¿cuánto vale la estrella de dos vías en el mercado?, tuvo una respuesta inesperada.



El primer impacto llegó cuando se conoció que los Dodgers, los mismos que a base de poder económico conquistaron grandes figuras en los mercados de invierno recientes, de igual manera se apropiaron del más atractivo en la actualidad, con un compromiso económico de US$700 millones y 10 años de servicios, lo que supera todos los precedentes.



Pero además, contrario a los pronósticos cargados de morbo que ocuparon la atención, llega la información de que al japonés se le ocurrió cobrar solo dos millones de dólares anuales, y el resto de manera diferida al cumplirse el acuerdo, para que el equipo tenga espacio en otras negociaciones.

Lo más extraño fue conocer que se puede salir del contrato si los ejecutivos del equipo con que su agente negoció, Mark Walter y Andrew Friedman, pierden sus cargos en la franquicia angelina.



Muchas personas aún no salen del asombro. Gente creyendo que el “pobre” no podrá vivir con solo dos millones al año. A esos les diré que la cultura, educación e inteligencia del nipón, es superior a su imaginación.



La temporada pasada fue la primera en la que ganó una cifra respetable considerando su valor en el mercado. Debutó en el 2018 con US$545,000 de salario. En el 2019, recibió US$650,000 y no fue hasta su tercera temporada que logró entrar en seis cifras cuando recibió US$3 millones. Mientras los reconocimientos no paraban, incluyendo novato del año, y dos veces el más valioso.



En la negociación para la temporada 2023, evitó el arbitraje salarial acordando US$30 millones, pero con sus patrocinadores fuera del terreno superó esa cifra.



Se calculan ingresos de 35 millones de dólares debido a sus vínculos con las firmas New Balance, ASICS, Japan Airlines, Hugo Boss, Topps, Porsche Japan y Fanatics.



Les aseguro que el japonés sabe lo que hace.