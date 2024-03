Cuando iniciaba mi carrera en el periodismo, en plena juventud, por un momento llegué a dudar sobre qué tipo de comunicador quería ser. La primera opción siempre fue vinculada a los deportes, pero me apasionaba el mundo cinematográfico, por la manera mágica, e inadvertida para muchos, que tiene de influenciar a sus consumidores.



Si usted se sienta a reflexionar, de seguro encontrará películas que vio una sola vez en su infancia y que hoy recuerda sin mucho esfuerzo. Una vez tuve la oportunidad de unir mis dos amores en una columna que escribía para una revista ya desaparecida, analizando películas deportivas.



Hoy, José Alejandro, mi segundo hijo, estudia esa carrera en la continuidad de nuestras vidas, como un guion de película nunca escrito, pero con más amor para el cine, que para los deportes.



En “Futbol desde el Corazón”, una película de género documental, vemos muy buen cine, con una extraordinaria realización, que muestra una realidad criolla que pasaba inadvertida, y donde se vuelven a juntar mis dos amores.



Aquí certificamos que el fútbol no es elitista, contrario a lo que muchos dicen, es popular y se practica en cualquier rincón del país. Niños y atletas disfrutan del deporte, mientras sueñan con jugarlo en los escenarios más grandes.



Tengo que reconocer el esfuerzo de sus ideólogos y realizadores, quienes consiguen su objetivo a un ritmo muy divertido. Hago mención especial al productor y director, Nelson González; y a Miguel Yarull, su guionista.



Me sorprendió gratamente ver cómo queda registrada la historia de este deporte tomando a la Liga Dominicana de Fútbol como hilo conductor. Los que disfrutamos la temporada pasada y ahora vemos el documental, podríamos decir que ambos fueron escritos por el mismo guionista.



Ahora, los dueños de esta obra de arte preparan la línea de distribución para que llegue a la mayor cantidad de interesados. Al ser una realización con la ley de cine, la obligación es colocarla primero en las salas y luego en plataformas digitales y hasta en la televisión.



Termino diciendo que “Fútbol desde el corazón”, tiene los elementos correctos para impactar el corazón de todos los futbolistas.