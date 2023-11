Como un éxito hemos catalogado la copa “Titanes del Caribe” entre Licey y Águilas en Nueva York. Ver dominicanos adueñándose por tres días del estadio City Field, hogar de los Mets, es para considerarlo un triunfo.



Podemos repetir que el balance es positivo por las ventas de taquillas, más de noventa mil pagaron, y la calidad de los juegos, aunque algunos fanáticos restaron valor a los resultados.



Esas personas entienden que para generar más interés entre seguidores los partidos deberían ser validos en la tabla de posiciones de la Liga Dominicana de Béisbol (Lidom), algo lógico, pero eso nunca sucederá con el formato usado en la recién pasada serie, donde un promotor se encargó de todo.



Es un asunto financiero.



La única razón que podría sacar los equipos de sus estadios, es el pastel que recibirían por ello. Sobre todo, porque desde que termina la temporada anterior, los comercializadores salen a buscar los recursos que les permitan enfrentar la temporada siguiente. Para eso venden 25 partidos en casa, ofertan cuñas de televisión, anuncios en radio, presencia en el estadio y en los uniformes.



Mientras que el promotor tiene que pagar por el arrendamiento del estadio, los vuelos privados de cada equipo, el alojamiento de los peloteros y directivos, los invitados especiales de la liga, shows artísticos, la seguridad, entre otras cosas.



¿Cuánto costará alquilar un estadio de Grandes Ligas?



Nadie invierte dinero si no ve rentabilidad en ello. Por eso el promotor no solo piensa en la boletería, también busca sus propios patrocinadores. Después de que regresaron al país, Ricardo Ravelo, presidente de Los Tigres del Licey, dijo en el programa radial “Grandes en Los Deportes”, que los azules no quedaron con deseos de volver, porque no fueron bien tratados, pero además porque hubo mucha desorganización.



Mientras que Vitelio Mejía, presidente de la liga, anunció que tienen la intención de hacer juegos válidos en Miami con los cuatro equipos clasificados a las semifinales la próxima temporada, algo que tiene más sentido, por lo expresado anteriormente.



Lo cierto es que vivimos un momento histórico en el que se proyectó la Lidom por el mundo.