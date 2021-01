Perverso plan extranjero borrando fronteras

Un acto administrativo compromete a la nación en función del principio de la continuidad del Estado. El denominado “Plan de Contingencia para flujos masivos de inmigrantes en Rep. Dominicana”, elaborado por el oscuro Instituto Nacional de Migración, adscrito al Ministerio de Interior y Policía, manejado con total sospechoso secretismo. Aunque producido en el gobierno anterior y que deviene de una institución incompetente para los alcances del definido plan y para comprometer al Estado Dominicano en tal aberración, el actual gobierno no puede sustraerse de las consecuencias para el país. El Consejo Nacional de Migración y la Dirección General de Migración, quedan inutilizadas en este despropósito anti dominicano. El accionar en justicia, de un grupo privado, liderados por el Dr. Juan Miguel Castillo Pantaleón han logrado neutralizarlo. Este plan de Contingencia Financiado por la Oficina de Población, Refugio y Migración del Departamento de Estado de los Estados Unidos, contando con la complicidad de la ONU, vinculante para el Estado y gobierno dominicano. El plan pretende obligar al país a aceptar como refugiados a cientos de miles de haitianos ante determinadas circunstancias, que son a la postre, el diario vivir de la nación vecina. De esta manera el Estado se obliga a darles entrada permanente y esto en campamentos de las 5 provincias fronterizas y esto en un plazo corto. En Derecho Internacional se considera esa condición de refugiado sujeta a protocolos de protección y la garantía de alojamiento, servicios básicos, educación, trabajo, documentos de identidad, libre tránsito, salud más allá de los que nuestra nación puede dar a sus propios ciudadanos. A destacar es que Dominicana no podría bajo circunstancia alguna recurrir a la deportación de los considerados refugiados. Definen 8 elementos justificativos para que el Plan pueda ser activado y resultan situaciones del diario vivir en el convulso país del oeste. Basta que un número de personas se auto declaren desplazadas por la violencia o por razones económicas, de inseguridad y soliciten ayuda humanitaria o asilo en el país para activar el perverso plan, al que la población dominicana ha estado ajeno y que fue manejado de forma secreta en el gobierno anterior y que compromete al actual gobierno de manera directa sin que pueda alegar ignorancia.

Lamentablemente la agenda nacional luce en estos tiempos, dependiente de los intereses norteamericanos y se ha dicho que el actual director del mencionado Instituto fue imposición del gobierno de Trump a través del Secretario de Estado Mike Pompeo cuando estuvo a la inauguración del actual gobierno. Tiene sentido, tras conocerse que fue ese organismo el financista del diseño del plan. Conspiraciones de esta envergadura deben tener consecuencias y responsabilidades. La Anexión a España fue manejada con ese secretismo de espaldas al pueblo y hay que ver adonde terminó la aventura y cuantas muertes y sufrimientos produjo. La denuncia no es suficiente.