En los momentos actuales el Partido de la Liberación Dominicana vive una situación muy especial que lo coloca frente a grandes retos de cara al próximo certamen electoral. De asumir esos retos con eficacia y visión correcta, el PLD podría convertirse en una de las principales opciones de poder para las elecciones del 2024.



He afirmado en varias ocasiones que el primero de los dos retos actuales del PLD es garantizar que el proceso de consulta del próximo 16 de octubre para elegir su candidato presidencial, se realice sin ningún inconveniente, sin mayores conflictos, sin alegatos de fraude y con un final donde todos los aspirantes que no sean favorecidos, levanten la mano al o la que sea elegida.



La unidad y la armonía son dos factores cruciales para el presente y el futuro del PLD. Si del proceso de consulta en octubre el PLD sale mal, se produce algún inconveniente significativo y se deslegitima el mismo, ese partido podría caminar a una nueva división y la Fuerza del Pueblo tendría muchas posibilidades de atraer los inconformes con los resultados. Si por el contrario, todo sale bien en el proceso y no hay conflictos, el PLD se fortalecerá y se consolidará.



También he afirmado que el segundo gran reto del partido morado y la estrella amarilla es que en octubre se pueda elegir la opción más conveniente y con mayores fortalezas para enfrentar en unas elecciones a dos líderes de la dimensión de Luis Abinader, actual presidente de la República, y Leonel Fernández, tres veces presidente de la nación.



Todo apunta a que la consulta de octubre del PLD se definirá entre Margarita Cedeño y Abel Martínez. Ambos son dirigentes políticos preparados, experimentados, con buena imagen, con muchos logros en su vida partidaria y como funcionarios públicos. Asimismo, ambos con unidad y armonía, son buenas opciones para que su partido pueda competir en las elecciones con posibilidades de éxito.



Ahora bien, la pregunta es cuál de ellos dos, Margarita o Abel, le da mayores garantías al PLD para enfrentar a Luis y a Leonel, para evitar que FP quede por encima del PLD, para evitar que Luis se vaya en primera vuelta, que el PLD clasifique y pueda vencer la reelección en una segunda vuelta.



Abel Martínez es un dirigente político cuya carrera presidencial va en ascenso, un trabajador extraordinario, ha demostrado una gran capacidad gerencial como Alcalde de Santiago y se ha colocado en una posición muy buena en el proceso interno del PLD, hasta el punto que si pierde en la contienda interna sale con una excelente imagen y, por su juventud, queda con un gran futuro político. Abel es un candidato con fortaleza pero con una gran debilidad de cara a la situación interna del PLD. Esa debilidad es que en la actualidad no es tan conocido a nivel nacional y para eso, necesita llenar un amplio proceso de visitas y consultas en todo el país, lo cual llevaría mucho tiempo y muchos recursos. Y el PLD en la actual coyuntura no puede perder ni tiempo ni recursos.



En el caso de Margarita, la situación es totalmente diferente a la realidad de Abel. Desde hace varios años en todas las encuestas que se realizan en el país, Margarita es una de las figuras que cuenta con un mayor respaldo, con una mejor imagen y un mayor nivel de conocimiento en la población. Ese es un aspecto que debe ser tomado muy en consideración por los electores del PLD. Si los peledeístas eligen a Abel Martínez, tendrían que hacer un esfuerzo extraordinario para darlo a conocer en toda la población. Si eligen a Margarita, el PLD se ahorraría ese trabajo y la candidata del PLD estaría en iguales o mejores niveles de conocimiento que Luis y Leonel.



Partiendo de ese nivel de conocimiento y popularidad, vinculado a la solidaridad con la población, es que en todas las encuestas que se realizan poniendo a los aspirantes presidenciales del PLD frente a Luis y a Leonel, quien sale con mejor puntuación frente a ambos es Margarita. Esa es una clara señal de quien más le conviene al PLD para enfrentar con posibilidades de éxito al PRM y al FP, es Margarita Cedeño. Ojalá que los peledeístas actúen con sentido de la historia y de la actualidad, y la escojan como su candidata presidencial.