Bueno, y si no quiero estarlo. Porque en momentos de tristeza llegamos hasta a desear más de ella.



Tomo esta filosofía para muchas cosas, es una filosofía de vida. Por ello, muchos me escuchan decir la frase completa, en un momento te la diré, en temas como dinero, manejo del tiempo, manejo del estrés, las relaciones, entre otras.



Lo que trato de decirte es que podemos tomar las riendas si algo no está como deseamos. Estar triste es una consecuencia de algo. Por lo mismo, podemos cambiar esa reacción.



—¿Cómo lo puedo hacer, Diego Sosa?

—Canta.



Aquí la frase completa: Si cantas porque estás feliz, cuando estés triste, canta para estarlo.



Primero debemos reconocer la situación y convertirla en lo que llamo un disparador. Entender que estoy triste, que no tengo tiempo para lo que deseo, que el dinero no alcanza, y más, es lo esencial. Luego, utilizo esa información para tomar acción. Es mi disparador mental. Aprieto el gatillo para lograr lo que deseo.



Si no tengo tiempo es porque lo estoy utilizando en otras cosas, o usando más de lo necesario para otras tareas. Si digo que no puedo de otra manera, me hundo con el problema. Si decido buscar una solución (que no es dejar de hacer otras cosas importantes), he apretado el gatillo… disparé.



Si el dinero no alcanza, debo hacer algo diferente para que la ecuación cuadre. El resultado de la ecuación es la suma de los ingresos menos los egresos. O aumento el primero o reduzco el segundo. Aquí algunos me dicen, “es que no se puede, todo está demasiado caro”. No quieren cantar para estar felices. Solo quieren seguir cavando el agujero en que se están metiendo.



Así podría darte muchos más ejemplos en varias áreas de la vida, tanto en lo personal como en lo profesional. Todos terminan igual, si no hago yo algo para cambiar lo que está sucediendo, no lograré abrazar lo que deseo.



¿Puedes reconocer una tristeza (en sentido figurado) que tengas hoy y cantar para estar feliz?