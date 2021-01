El reciente caso del ciudadano Oscar Nanita, grabado dándole patadas a su perra, un delito, bajo la ley 248-12 de Protección Animal y Tenencia Responsable, concluyó con acuerdo entre él y el Ministerio Público. Se comprometió, a cambio de suspensión del cargo en su contra, a pagar multa de RD$300 mil, hacer trabajo comunitario, asistir a charlas, no maltratar mascota alguna y pedir perdón públicamente, en plazo de dos años. Esto debe servir de ejemplo para todos; tenemos derecho a que no nos gusten los animales, pero no a maltratarlos, y si faltare esa consciencia, que impere la ley. A propósito, a 8 años de vigencia, su texto está lejos de aplicación integral; el sufrimiento animal persiste generalizado e impune.