Puede que por algún tiempo tu vida sólo haya sido más de lo mismo, sin novedades ni sobresaltos, o quizás circunstancias adversas te retaron en los cruces del camino, y aunque esas situaciones te hicieron crecer y pulieron tu carácter, interiormente no estás feliz, quieres ir más allá, tocar el cielo, no obstante tus mejores esfuerzos nada consiguieron.



Tengo noticias, este es tu tiempo para ver lo inesperado de Dios y ver con asombro el matiz dorado del favor divino. Vienen días en que la mano de Dios entra como torbellino, mueve tu mundo y te levanta, te saca del anonimato, de la monotonía!



No temas… Cuando estés elevándote en el vórtice de los vientos, es que ha llegado tu momento de aprender a volar.