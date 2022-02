¡Corre el riesgo!

Si el punto de partida es el amor, no importa a cuantos giros de distancia encuentres tu destino, no podemos negar que la vida da muchas vueltas pero el amor es lo que hace que cada giro tenga sentido, de modo que mantén tu corazón firme en ese punto de partida real; no olvides por qué vives, ya que sentirás muchas veces que luchar por alguien no vale la pena, tampoco olvides que viniste a este mundo para dejarlo mejor de cómo lo encontraste, y que aunque el amor no se diseñó para cambiar estructuras, si tiene el poder de transformar corazones. Anda, admira, perdona, avanza, un corazón lleno de fe nunca abandona, si bien es cierto que amar puede ser un riesgo no amar lo es aún mayor, piénsalo.