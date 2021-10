El corazón es el punto cero de la búsqueda Divina, no lo es el hábito o la necesidad, es reconocer que “dentro de tu corazón hay otro corazón”, el tuyo no late por sí mismo, es más real que tu existencia y lo descubres cuando entiendes que estás conectado a algo superior aunque estés viviendo una existencia mediocre.

Tengo noticias. ¡No es algo! No es una batería, un USB, tampoco un disco duro, mucho menos el universo. Es alguien: es Dios, su nombre es Jesús, el Cristo, y te ama tanto, que entró encubierto a tu vida y a tu mundo, para que entiendas que tu propósito está atado al amor y se descubre, no se decide; ya fuiste pensado, amado y concebido para vivir a plenitud, ahora dale clic.