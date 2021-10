Ten la virtud de saber esperar, pues lo que tiene que ser, será. Dios tiene el control de los tiempos, esperar es un lujo de los vivos. Siempre habrá un nuevo amanecer y un mejor despertar para el quien sabe esperar, confiar y amar a Dios, en cuyas manos has venido a refugiarte. Tu caso se está trabajando, no eres un número más ni un expediente sencillamente, eres el referente para que un milagro ocurra oportunamente, por eso no te impacientes, porque esperar en Dios no es la opción más difícil sino la decisión más acertada.

¿Sabes que todo llega a quien sabe esperar? Son los que “creen bien” quienes saben esperar, ¡y al que sabe esperar todo lo bueno le llega! Dios no se retrasa, se esmera mientras esperas.