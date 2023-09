En este peregrinar vas a encontrar personas que crecerán a tu lado sin ver la belleza y el valor que Dios ha depositado en ti. Quiero decirte ante esta realidad, que te regocijes, aun cuando notes que tus conocidos te ignoran, que tus hermanos no te ven, que tus superiores te humillan y tus colegas te evaden, cuando tus proyectos son archivados y menospreciadas tus tareas, cuando quienes deberían valorarte, te menosprecian, y quienes conocen tu trayectoria sólo te usan, no te aflijas, ni seas tentado con rendirte cuando todo esto esté sucediendo, Dios es justo y no los dejará ciegos, todo proceso es temporal, toda gloria es pasajera, abrirá sus ojos, y lo hará para mostrarles a ellos los efectos de quienes reciben el rocío del cielo.