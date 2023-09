La vida cristiana no es una vida religiosa, es esa vida que crea en ti un estilo cuya tendencia se enfoca en lo sobrenatural, en vida abundante y triunfante. Esta vida no tiene como modelo a un Cristo crucificado; se define por creer que “todo” es posible, que el amor “todo” lo cubre, y que la esperanza resiste todos los inviernos. En ella no solo creemos en un Cristo vivo, sino que nos relacionarnos con el Todopoderoso, que está entronizado a la diestra de Dios. No tiene como objetivo simplemente sacarte de males, limpiarte de derrotas o bendecirte. Es mucho más, la vida cristiana no es otra manera de llevar una vida con estilo, es el “estilo de vida” de quienes aman a un Cristo vivo. l