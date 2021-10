Humildad vs debilidad

Las palabras pueden parecer baratas cuando la vida nos ha cobrado caro por confiar. ¿Cuántos amigos tienes? ¿Cuántos te consideran un amigo verdadero? Los amigos son almas únicas que conocen quienes somos en las malas y buenas, no obstante se quedan cuando otros se van, nos dejan amparados en su bondad auténtica. En las buenas, son como el vino que no puede faltar; en las malas, son como el café del desdichado, la mejor compañía en el peor momento. La humildad de un amigo es como la espuma que absorbe la arena cuando la ola se va. Su lealtad nos recuerda que aunque estemos “en malas” no debemos humillarnos ante nadie pero sí ser humildes para con todos. La humildad no es debilidad, es sabiduría expresada con flexibilidad.