Si tomas una semilla y antes de sembrarla la expones a temperaturas extremas, radiación, aplastamientos o en contacto con sustancias nocivas, puedes matar el embrión e inutilizar la semilla, independientemente tenga buen aspecto. Amar es sembrar un corazón dentro de otro corazón. Nunca una semilla mutilada ha germinado. Y aunque es moda “amar en partes” eso es puramente interés. Dicen: “Quiero lo que «tengo» contigo pero no quiero todo contigo”… Amar no es tener, es ser dos en uno… No existe madurez sin germinación. El amor es sufrido dice: “Te amo aunque no quiero sufrir pero no dejaré de amarte por miedo a sufrir”. Es benigno, dice: “nunca te haré sufrir, tu felicidad es también la mía, nací para sumarte alegrías”. Atención, quien ama en partes es un completo egoísta.