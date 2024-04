Alguien me dijo una vez que lo importante no es ir, es no quedarse donde ya no hay propósito, porque aunque parece elegante marcharte a tiempo, quedarte donde ya no hay motivos es semejante a perder el sentido de para qué entraste. Quien valora su tiempo no está por estar, quien valora su vida no rellena espacios, no suplanta posiciones ni imita actitudes. Sepamos que no existe gente indispensable, existe gente en la que hay que pensar y repensar por qué razón no la tenemos en un mejor lugar en nuestras vidas… Ni los lugares ni los puestos hacen a las personas, las personas son las que hacen los puestos y bendicen los lugares, esas que marcan un antes y un después de haber llegado. “Aplica para puestos, relaciones, etc.”.