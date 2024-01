Sabes, cuando has sufrido mucho puedes anhelar que la vida te devuelva algo, por lo menos, de lo que tenías antes de que las cosas cambiaran tanto. Sin la esperanza certera de que todo volverá a recomponerse, podemos equivocarnos mirando atrás como la mujer de Lot, y hacernos una estatua de sal con los recuerdos de esos momentos que brillan aleatoriamente en nuestros pensamientos. Pero quiero recordarte Eclasiastés 7:10 que aconseja: «Nunca te preguntes por qué todo tiempo pasado fue mejor, pues esa no es una pregunta inteligente.» Sabes, todo lo que tuerce tu norte al ayer está mutilando tu mañana. Tu propósito como las manecillas de un reloj, es indetenible. Tu bien procede de Dios. Entonces , no esperes de la vida lo que solo Dios tiene para darte.