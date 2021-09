¡Sendero de vida!

Una pasión irreverente malogra un objetivo importante. Ser apasionados y exitosos requiere de ser objetivos y nobles. No debemos usar nuestra pasión para llamar la atención. Toda pasión bien intencionada nos lleva a un logro bien merecido. Ella es el impulso de un carácter debilitado, la palanca de un gran proyecto, la compañera perfecta de la disciplina. No debe aflorar del ego o la ambición, debe ser fuego puro que resulta de la leña curada y secada para arder continuamente, sin humear, hasta consumirse toda por la causa. La pasión es tan fuerte que puede recoger aún el polvo de los pedazos rotos y nuevamente insertarlos en un nuevo comienzo; Sin embargo, solo el amor la purifica verdaderamente. La pasión que da vida no anda por sendero de muerte.