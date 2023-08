Email it

En la reciente cirugía de rodillA de un amigo, le extirparon parte de los tendones del muslo para reparar los ligamentos lastimados. Y me pareció que la misma dinámica debería aplicarse a familias y amistades. Reparar, restaurar, rehabilitar es lo coherente y saludable para convivir y no dejar morir el propósito de estar unidos. La moda es romper, soltar, y cuanta motivación existe para ello, pero sostener es clave.



A nadie se le ocurre amputar donde no hay gangrena, hay que agotar toda posibilidad aún si la hubiera… piensa esto, mientras sostienes tus relaciones, tu empleo, tu hogar, tus valores, tu fe en pie, Dios te sostiene en sus brazos. Amar es sostener con el corazón, creer es reparar los puentes. Si sostener parece muy caro, prueba un amor barato.