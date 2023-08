En una entrevista a “El Puma”, José Luis Rodríguez, sobre su trasplante pulmonar, el cantante confesó lo importante de tomar ese riesgo extremo por tener otra calidad de vida. Conocer profundamente el proceso quirúrgico y postquirúrgico era para devolverse; de hecho comentó que Peter Sellers, el famoso comediante inglés, debía operarse del corazón, y cuando vio una cirugía en acción, decidió no operarse y murió. Si conociéramos los procesos que vamos a vivir y no viviésemos “por fe”, probablemente moriríamos antes del intento, no resistiríamos tan siquiera pensar lo que vamos a padecer, porque no sabemos lo fuerte que somos hasta que ser fuerte es la única opción. Las promesas evidencian la fe que Dios tiene en ti, las victorias evidencian la fe que tú has tenido en Dios.