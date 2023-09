Dios tiene planes que deberías conocer en profundidad, antes de tomar ciertas decisiones. No son planes convencionales, fueron hechos cuidadosamente para hacerte más que vencedor en toda forma de adversidad. Dios es el elemento invencible del equipo, y la nota cumbre del acorde, y sabe que puedes sentirte impotente mientas escalas las cumbres al logro del mismo. Pero el asegura que sus planes son de bien y no de mal y que ha pensado en grande para ti, que sus pensamientos son más altos que los tuyos y los de cualquiera… Piénsalo bien, en la línea del tiempo, quién eres y ¿quién serás mientras le sigues los pasos a Dios? Si pierdes el norte pierdes el logro, no pienses en competir piensa en superarte, porque quien piensa bien vive mejor.