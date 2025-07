Las personas tóxicas tienen características que saltan a la vista. Digo, siempre que el tóxico sea el otro, porque en nosotros, por nosotros mismos, es muy difícil de ver….



Te daré a continuación unos cuántos de esos comportamientos que hacen entrar a una persona en el elegido grupo.



No te sientes relajado ni cómodo en su presencia: Por alguna razón, sientes que debes medir tus palabras y comportamiento de una manera muy incómoda.



Tiene una conducta pasivo-agresiva: Ves cómo se queja de muchas cosas, pero nunca con la persona involucrada. Son quejas porque no aportan en nada, solo te cargan con sus problemas porque no buscan ni aceptan una solución.



Se victimizan: Siempre son perjudicados por los demás. Nunca tienen responsabilidad en lo malo que les pasa.



Saben utilizar el chantaje emocional: Solemos sentirnos en deuda con ellos por algo que no hemos hecho como ellos quieren… según su punto de vista. Los demás les hacemos sentir mal y nos lo hacen saber. Así, la próxima vez, nos vemos tentados a actuar de acuerdo a lo que ellos desean.



Tienen una negatividad muy activa: Andan con el NO por delante. Y piensan que las cosas saldrán mal. Para ellos, el optimismo es una rara enfermedad que los otros tienen.



Les gusta criticar: Lo hacen contra terceros no presentes, y cuando es directamente, inician diciendo que harán una crítica constructiva. Hasta llegan a ser sincericidas, aquellos que dicen: Te voy a ser sincero, y a continuación descargan su crítica.



Son envidiosos: Claro, todo aparenta ser una crítica, pero no es más que un deseo ferviente de tener lo que otros tienen.



Son más las características de este tipo de personas, solo quiero que tengas clara la situación que producen en ti. Somos demasiado sensibles a ellas y hasta nos dejamos contagiar cuando estamos en su entorno. He sentido que hasta traspaso ese comportamiento cuando interactúo a continuación con otras personas.



¿Puedes hoy reconocer a alguien así y, de manera consciente, no dejarte influir por esa persona?