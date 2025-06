Las redes están desbocadas. El otro día, me sorprendí porque nadie me había calificado con el término “Decrépito” que significa “muy disminuido en sus facultades físicas a causa de la vejez”. Por supuesto, me reí mucho, porque aún me siento ágil y veloz. Y porque existe la creencia de que la juventud es eterna, cuando en realidad: pasa más rápido que un rayo. La etapa más larga de la vida es la vejez. La persona que hizo el comentario reaccionó molesta a mis señalamientos a David Collado por la Ciudad Colonial. Como lo conozco, no le puedo calificar con el término que alude a su preferencia sexual, porque ahora sería un halago.