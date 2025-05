Estuve presente en las inmediaciones del Altar de la Patria esperando la marcha convocada por once organizaciones de izquierda para conmemorar los 60 años de la revuelta de abril. Vi un grupito de la Antigua Orden, pero lo más deprimente fue ver a “tres gatitos” en representación de las organizaciones de izquierda. Todo parece indicar que ante la advertencia del Ministerio de Interior y la amenaza del grupo de la Antigua Orden de que no podían desfilar extranjeros haitianos la convocatoria fue un fracaso por falta de quórum, porque la izquierda no fue a manifestarse en contra de los americanos y su intervención, fueron a apoyar a los haitianos porque defienden la tesis de la isla indivisible.