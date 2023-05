Hace unas semanas el área de inversión del Bank of America, uno de los principales bancos de Estados Unidos, hizo público un informe sobre la economía dominicana en el que presenta la preocupante conclusión de que para nuestra nación “el año 2023 será de crecimiento y resultados fiscales decepcionantes”.



El informe fue presentado por la división de banca de inversión del Bank of America y está firmado por el economista jefe para la región Andina y del Caribe, Alexander Müller; el economista para Latinoamérica, Pedro Díaz; y Lucas Martin y Jane Brauer, estrategas de deuda soberana. Este equipo vino a la Republica Dominicana y se reunió con varios sectores sociales, económicos, políticos y gubernamentales, incluido el gobernador del Banco Central. Aunque este informe plantea que la economía dominicana sigue siendo “una de las pocas buenas historias en Latinoamérica”, el panorama mediato e inmediato que presentan llama a serias preocupaciones para el gobierno y para el país. Al parecer, esa comisión del Bank of America no solo se llevó de los informes de las autoridades gubernamentales, sino que analizaron con detenimiento los datos reales y las perspectivas de la economía dominicana. Un aspecto que prevé este informe es que la economía no tendrá el crecimiento inicial estimado de más de un 4%, sino que habrá una desaceleración y el crecimiento será menos de un 3%. Para hacer esta afirmación los economistas del Bank of America tomaron en consideración el hecho de que “comparado con enero del 2022, el Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) apenas subió un 0.4 % en el primer mes de 2023”. Asimismo, que la economía dominicana apenas creció en 1.1% como promedio interanual en los dos primeros meses del presente año, contrario al 6 % registrado en enero y febrero del 2022.



Y van más lejos aún, cuando plantean que la construcción decayó un 11.5% anual, debido a la contracción de la inversión pública. Y aunque afirman que algunos sectores consultados le expresaron que “la caída de la inversión pública es solo temporal, ya que el gobierno pronto pisará el acelerador”, ellos dicen que las subidas de tasas de interés es otro elemento muy preocupante que afectará el crecimiento del sector construcción y podría nulificar esa pisada del acelerador por parte del gobierno. Los economistas del Banco of America parece que conocen muy bien la historia moderna de nuestra nación y las implicaciones económicas de los procesos electorales. En ese orden, el informe dice que de cara a las elecciones del 2024 el gobierno usará las armas de la política fiscal para evitar una recesión, “incluso si eso va en contra de la postura actual de la política monetaria”. Y concluyen diciendo: “República Dominicana es un país donde históricamente el ciclo electoral se correlaciona con más gastos gubernamentales. Los vientos en contra de la actividad proporcionan una buena excusa para aumentar el gasto”. Los dominicanos entendemos eso muy bien, pues en todos los gobiernos el gasto de campaña electoral se desborda y aumenta el déficit fiscal, y más aun cuando se trata de un presidente que quiere reelegirse, como es el caso del actual mandatario. Pero no todo es malo en ese informe. Los analistas del Bank of America valoran positivamente el desempeño del sector turístico y afirman “que el turismo ha sido el punto brillante de la economía”. Y para hacer esa afirmación aportan datos muy precisos de ese avance, destacan que nuestro país “recibió 1.9 millones de visitantes no residentes (aéreos y cruceros), entre enero-febrero del 2023, siendo 44 % por encima de los niveles observados en 2022”. Y afirman que esa cifra supera ese mismo período de años antes de la pandemia.



De acuerdo con el informe, los datos del Gobierno en torno al crecimiento del turismo apuntan a que habrá un incremento de un 9% en el año 2023, lo que es sumamente significativo. Ellos piensan que el turismo seguirá siendo uno de los factores principales del crecimiento global de la economía y que los datos que espera el Gobierno es un “objetivo que parece factible, si no conservador”. Un elemento que el informe valora y que lo prevé como un gran paso para el turismo dominicano son algunas acciones de políticas proactivas, como el acuerdo de pre-chequeo para vuelos a Estados Unidos, los cielos abiertos y las asociaciones con aerolíneas y cadenas hoteleras, las cuales el actual Gobierno ha estado manejando de manera muy efectiva. De acuerdo con los economistas del Bank of America esas acciones “son un buen augurio para el sector turístico”. Y todo apunta a que, gracias al turismo y a la brillante gestión de David Collado, la situación económica del país en este 2023, no será más difícil.