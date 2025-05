He revisado el “Proyecto de Ley Orgánica de Libertad de Expresión y Medios Audiovisuales”. No encuentro pistas que me lleven a contenidos para concluir que es un intento de “ley mordaza” para silenciar las críticas y disidencias con quienes controla el Poder del Estado y puede usarlo para callar a los disidentes.



Para silenciar a los críticos de cualquier gobierno, o comprar apoyos para opositores o grupos privados, está más que demostrado que basta disponer de millones de pesos o dólares, para llenar sobres abultados, con suficiente dinero, para comprar silencios o generar apoyos.



Es una historia repetida muchas veces. La aprendí una mañana cuando aún era un “muchacho periodista”, y un mensajero me llevó por error un abultado sobre con dinero destinado a un conocido colega que admiraba. Lo devolví porque estaba aferrado a la ética que aprendí de profesores intachables como Rafael González Tirado, Alberto Villaverde, y el ejemplo de periodistas como Orlando Martinez asesinado por los pelotones de exterminio de Joaquín Balaguer, y que colocaron una bomba que hizo estallar en su garaje –por suerte- el auto de Juan Bolívar Díaz.



Para qué complicarse la vida provocando un debate riesgoso con una propuesta de ley a la que el actual inquilino del Palacio Nacional, con sobrados poderes para hacerlo, no le puso una coma, y eso me consta, porque seguí de cerca, a mi manera, el proceso.



He revisado varias veces el texto. No encuentro el intento de mordaza. Sí párrafos que podrían ser más contundente y mejor redactados. Creo que hace falta una ley, precisa, que obligue al debilucho, y muchas veces irresponsable “Poder Judicial”, a contener a los depredadores cuando son acusados porque usan el acceso a la presencia pública que ofrecen los nuevos canales de comunicación, como armas para injuriar y asesinar reputaciones.



Tenemos una ley que define los delitos de alta tecnología de la manera siguiente: “Aquellas conductas atentatorias a los bienes jurídicos protegidos por la Constitución, las leyes, decretos, reglamentos y resoluciones relacionadas con los sistemas de información. Se entenderán comprendidos dentro de esta definición los delitos electrónicos, informáticos, telemáticos, cibernéticos y de telecomunicaciones”. Esa ley además, tipifica los siguientes delitos:



Artículo 21.- “Difamación. La difamación cometida a través de medios electrónicos, informáticos, telemáticos, de telecomunicaciones o audiovisuales, se sancionará con la pena de tres meses a un año de prisión y multa de cinco a quinientas veces el salario mínimo”.



Artículo 22.- “Injuria Pública. La injuria pública cometida a través de medios electrónicos, informáticos, telemáticos, de telecomunicaciones, o audiovisuales, se sancionará con la pena de tres meses a un año de prisión y multa de cinco a quinientas veces el salario mínimo”.



Este texto no atemoriza a los depredadores. Una prueba: la andanada mezquina de difamación e injuria que atenta contra el derecho de Faride Raful a su buen nombre, y cuyo único “delito” ha sido atreverse a desafiar la mezquindad masculina que controla la vida política.



Hace falta una mejor ley. Sugiero a quienes tengan correcciones, que las presenten al país y al Congreso para perfeccionar este intento de poner límites a los depredadores. Necesitamos sanear la comunicación pública.