Por vía del sector se generan 400 mil empleos directos y más de un millón vistos de manera indirecta

El peso del sector industrial local es cada vez mayor, un 25 % del producto interno bruto (PIB), de acuerdo con cálculos de la Asociación de Industrias de República Dominicana (AIRD).



Eso significa, según explica el presidente de la organización, Julio Virgilio Brache, que las ventas del sector industrial manufacturero completo alcanzan la cifra de un trillón 650 mil millones de pesos al año.



“Se trata de una cifra respetable, de los cuales se recaudan más de 200 mil millones de pesos al año”, expresó, en la Entrevista Especial de elCaribe-CDN. “O sea, que la contribución al producto interno bruto de la industria general dominicana es sumamente importante, así como la creación de empleos”, apuntó, en una conversación en la que los temas abordados fueron diversos, incluidos aspectos de la política.



Desde el punto de vista de la aritmética de la AIRD, sustentada a su vez en cifras de la Seguridad Social, por vía de la industria se generan 400 mil empleos, los cuales, por un factor multiplicador de 2.3, conducen a que los indirectos sean más de un millón de empleos.



Para Brache hay una cifra que no miente. Al decirlo, se refiere al Impuesto sobre la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (Itbis). “Lo que cobró el Itbis, eso es, si revisamos todas las fuentes de información y recogida de ventas y de participación del producto interno bruto y de pagos de los impuestos registradas en la Dirección General de Impuestos Internos. Precisamente, nuestras cifras se basan en dos fuentes, que son el Banco Central y la Dirección General de Impuestos Internos”, expuso.



Julio Virgilio Brache no estuvo solo en el encuentro; se hizo acompañar de suficientes datos (en su cerebro) para responder a cada interrogante surgida, así como del vicepresidente ejecutivo de la AIRD, Mario Pujols; de Anyarlene Bergés, segunda vicepresidente, y de Richard Aróstegui, secretario.



Aseguró que cuando se busca la data de los impuestos con los que cumple la industria, ahí se recoge lo que se paga y la contribución, por ganancia de capital o de ganancia sobre los beneficios de la empresa. “Por eso he dicho que si hay una cifra que no miente es el Itbis, porque se recauda las 24 horas, siete días a la semana. Es el dato más preciso que existe ahora mismo”, dijo.



En otra parte de la conversación, el presidente de la AIRD resaltó que las empresas locales y las internacionales sienten que en el país hay una buena administración de justicia en cuanto a los temas industriales y a los temas de comercio en general. Desde su óptica, la ley ha sido aplicada en un ámbito correcto en lo concerniente a los industriales.



“Y por eso sentimos que las industrias pueden seguir realizando las inversiones dentro del marco legal existente, sin ninguna duda”, sostuvo.



La AIRD tiene 61 años de existencia y cuando se mira el sector industrial, seis décadas después, respecto a lo que era en 1961, la conclusión es que para entonces no pasaba de ser un puñado de empresas, que habían estado de alguna manera asociadas o vinculadas a alguien relacionado a su vez al régimen de Rafael Leonidas Trujillo (1930-1961) para poder sobrevivir. “No había otra forma en aquel tiempo”, recuerda Brache. “El industrial ha cambiado mucho, con respecto al de aquel momento”, argumentó, el dirigente, respondiendo a una pregunta formulada sobre ese particular.



“Ha cambiado bastante, porque si bien tú vienes de una transformación de un régimen dictatorial a un régimen democrático, las tomas de decisiones tienen que ser totalmente diferentes a lo que era en 1961, en este año 2023”, explicó.



Y agregó: “Tú tienes un amplio espectro de toma de decisiones, con mayor libertad; incluso es distinto lo que uno dice ahora y cómo uno se defiende en los medios de comunicación. Uno tiene más libertad de decir dónde estamos ahora y hacia dónde vamos… Lo que está mal y lo que está bien, porque también dentro de la democracia hay críticas constructivas, que se pueden hacer a las autoridades”.



Aseguró que en la Asociación de Industria ese es un ejercicio que se hace constantemente… Fomentar lo que está bien, pero también hacer las críticas constructivas en su momento. “Eso no se podía hacer en el año 1961”, advirtió.

Lo costoso que es producir



A Julio Virgilio Brache se le preguntó sobre el costo que tiene operar una empresa en República Dominicana, y sobre temas que las empresas deben resolver, cuando se supone que esos temas deben estar cubiertos sin problemas por el Estado. Uno de ellos es el eléctrico.



Sobre esa parte reconoció que el costo de la energía, per se, ha sido regulado, para tratar de que su impacto no vaya directamente a la industria nacional e indirectamente al consumidor.



“Pero, indiscutiblemente, no ha sido solamente el tema energético, sino las materias primas y los envases que han aumentado considerablemente. Porque así como hubo un alza en el petróleo, también los envases plásticos, los de cartón y todos los derivados que tienen que ver con el petróleo, han aumentado considerablemente en sus precios. Y eso no ha bajado en la medida que ha bajado el petróleo. Esos precios siguen alto”, resaltó.



Y siguen altos, según sus palabras, porque la demanda después de la pandemia de covid-19 ha sido tan alta que la capacidad de las industrias en general no ha sido suficiente para dar abasto frente a la demanda, especialmente con la demanda para la producción que se ha presentado.



Esa crisis sanitaria a la que se refiere Brache (pandemia), representó precisamente la gran prueba para la industria nacional. Que el país estuviera cerrado por aire, tierra y mar y paralizados los hoteles, bares y restaurantes fue un desafío, superado gracias al trabajo conjunto y a la alianza público-privada que se ha tenido con el gobierno de República Dominicana, resaltó.



“Inmediatamente sucedió lo de la pandemia, se establecieron los protocolos de salud pública para que los empleados pudieran volver a sus puestos de trabajo sin haber estado vacunados. Y luego la industria siguió trabajando, gracias a una estrategia que se tenía, de que como vivimos en una isla, siempre tenemos buenos inventarios para suplir la población”, dijo Brache, con dejo de satisfacción. Una satisfacción que viene dada por el desarrollo industrial dominicano, que ha servido de modelo para otras naciones comparables con ésta.



“Aquí, en la mesa dominicana, no faltó ni arroz, ni habichuela, ni carne, porque todo lo teníamos; la industria es fundamental. Ese reto tan grande fue superado, gracias al esfuerzo conjunto y hoy se ven los frutos”, apuntó.



El presidente de los industriales dominicanos enfatizó que, de cara al futuro, hacia adelante, lo más importante es mantener la estabilidad política, para seguir con el progreso y la prosperidad, para impulsar el crecimiento económico y fomentar la inversión. “Eso permite que los empresarios puedan planificar su futuro inmediato. Y eso es lo que ha brindado este panorama que tenemos, que no deja de ser complejo por la guerra de Ucrania, que sigue”, planteó.



En el diálogo de ayer advirtió que Rusia ha vuelto a cerrar la “llave del trigo”, que para el mundo es importante. “Que se pueda transportar trigo es fundamental, porque de ahí se hace el pan. Si tenemos esa incertidumbre todavía, es uno de los retos que enfrenta la industria dominicana, con esa geopolítica que está ocurriendo (…)”, aseguró.



Control inflacionario



Para el industrial Julio Virgilio Brache, uno de los hechos más importantes en este país, actualmente, es el control de la inflación. “Como ustedes ven, tuvimos un período de gran inflación a raíz de la pandemia; los datos del Banco Central acaban de reportar que ya tenemos un cuatro por ciento de inflación, lo que nos permite continuar un trabajo de clarificación, a la vez que las tasas de interés han vuelto a niveles más razonables que los meses atrás”, citó. l

Gracias a que las tasas de interés han ido regresando al nivel de meses pasados, a la baja, muchos proyectos que se tenían en carpeta han sido reactivados para este próximo semestre, ha dicho el principal directivo de la AIRD. Otro elemento a favor, según su evaluación, es que la economía mantiene un crecimiento importante y una tendencia a elevarse en un cinco por ciento”.



Un dato importante para la industria es que haya reglas de juego claras en el país y respeto a la seguridad jurídica… Que no haya cambios en esa regla de juego. “Lo que hemos visto hasta ahora y en el porvenir hacia adelante es que las reglas de juego se mantienen estables y no hay muchos cambios hacia el futuro”, puntualizó.



En la entrevista participaron los directores de elCaribe y de CDN, Nelson Rodríguez y Alba Nely Familia, respectivamente, así como los periodistas Katherine Hernández y Julissa Céspedes, de la planta televisiva.

