La apuesta del Gobierno es a reducir la huella de carbono, la congestión vehicular y el impacto en el ambiente

Son RD$16,544 millones el total de recursos que ha manejado el Gobierno en lo que respecta al Teleférico de Los Alcarrizos, en Santo Domingo, y lo ejecutado a la fecha en el proyecto del Monorriel de Santiago, en la parte norte del país.



En el Teleférico de Los Alcarrizos se han manejado a la fecha RD$6,544 millones, un número muy similar a la inversión final que tendrá el Teleférico de Santiago, una vez concluya la obra.



“Se trata de dos proyectos que podríamos decir son primos hermanos, en el sentido de que son muy parecidos en términos de extensión y de cantidad de estaciones”, explicó el director de la Oficina de Desarrollo de Proyectos de Movilidad Urbana e Interurbana y Fideicomiso para el Desarrollo del Transporte Masivo (Fitram), Jhael Isa, en la entrevista especial de elCaribe-CDN.



Sobre el monto invertido al día de hoy en el teleférico santiagués no se ofreció el dato. En lo que respecta al Monorriel de Santiago, se maneja un presupuesto de implementación de RD$25,000 millones, de los cuales hay una ejecución de RD$10,000 millones, al corte actual.



Mientras, en lo inherente al Tren Metropolitano del Gran Santo Domingo (cubriría el Distrito Nacional y provincia Santo Domingo), el monto a invertir será el resultado (ahí se verá) de la licitación que se hará y que incorporará la parte de ingeniería de detalles e infraestructura, entre otros componentes.



El Fideicomiso para el Desarrollo del Sistema de Transporte Masivo de la República Dominicana fue suscrito el 12 de octubre de 2021, entre el Estado dominicano y la Fiduciaria Reservas.



Es un brazo ejecutor de los proyectos y políticas públicas del transporte.



Jhael Isa recordó que a partir de la creación de la Ley 63-17, que crea el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) surgió la necesidad de ejecutar ese tipo de proyectos (los que maneja el Fitram), que tienen una naturaleza especializada… Que son tecnologías nuevas, de transporte masivo y que tienen el objetivo de mover una gran cantidad de personas y reducir la huella de carbono y el impacto ambiental que se está generando en las ciudades.



Se procura, además, mitigar el congestionamiento vehicular, que es creciente cada año. En el Gran Santo Domingo y en Santiago, especialmente, esa situación es una suerte de “pan de cada día”. Jhael Isa no esconde esa realidad.



“Y para resolver eso, comenzamos a implementar la política de movilidad que establece el Plan de Movilidad Urbana Sostenible. El plan lo ha hecho el Intrant y nosotros nos encargamos de ejecutarlo y de conformar las estructuras técnicas y económicas que permiten implementar este tipo de proyectos”, expuso.



La Ley 63-17 fue promulgada con el objetivo de establecer un marco normativo integral para regular y mejorar el sistema de transporte terrestre en el país, así como garantizar la seguridad vial y la protección de los usuarios de las vías.



“El sector público es el que viene a invertir. Y en los sistemas de transporte, está por ejemplo, el Teleférico de Los Alcarrizos, que ya está operando, y es inversión pública. El Monorriel y el Teleférico de Santiago, como sistema integrado de transporte, también es una inversión pública”, expuso el funcionario.



Explicó: “Como hay un fideicomiso, la inversión privada en esa estructura comenzará a verse en ejemplos como la Terminal Central de Santiago, que unirá el Teleférico y el Monorriel en un nodo (punto de interconexión) que permite la generación de ingresos para el sistema, vía la renta de espacios comerciales”.



Significa que en esa parte el sector privado puede desarrollar espacios comerciales, los comercializa y eso representa una fuente de pago y de ingreso adicional para el sistema.



“A diferencia de lo que se veía antes, que todo era una inversión pública que no tenía otras fuentes de financiamiento, con este tipo de mecanismo podemos optar por fuentes de financiamiento que aumenten la cantidad de ingresos y reduzcan la necesidad de aportación por parte del Estado”, apuntó Isa.

Acudió al encuentro en compañía de Manuel Valdez, director de Proyectos de Fitram, y Julio Ramírez, encargado de Fiscalización Teleférico Los Alcarrizos.

Julio Ramírez, Alba Nely Familia, Manuel Estrella, Jhael Isa, Nelson Rodríguez, Manuel Valdez, Katherine Hernández y Martín Polanco. Jhael Isa, Manuel Valdez y Julio Ramírez respondieron a cada una de las inquietudes. El director de Fitram aspira a que el “viaje individual” pase a ser en transporte masivo. Los anfitriones del periódico elCaribe y CDN compartieron un almuerzo con los invitados.

Un dato que usted debe tener



El patrimonio completo del Fitram es público, incluido el Tren Metropolitano que recientemente se anunció.



Ese tren que citó Jhael Isa ayer, es exactamente el Sistema Ferroviario Nacional, que se ha denominado “Tren Metropolitano del Gran Santo Domingo”, al que hace 13 días se refirió el presidente Luis Abinader , cuando anunció que habrá una licitación para la construcción de su primera etapa.



Ese proceso de licitación se hará en alianza público-privada y comenzará en julio. Si ocurre así, entonces el Gobierno iniciaría la construcción entre enero y febrero de 2024. El director de Fitram prefirió ayer no arriesgarse a ofrecer datos sobre el monto de inversión que tendría el tren, porque –tomando en cuenta la licitación que habrá- hay que esperar que cada oferente traiga sus propuestas.



“Es un elemento competitivo, pero también tenemos estimaciones de lo que implica esa inversión y que esa primera parte, ese primer riesgo, lo pone la parte privada, como parte de su oferta”, sostuvo el director de Fitram.



El citado Sistema Ferroviario Nacional irá desde la estación del Metro de Santo Domingo de la avenida John F. Kennedy con Máximo Gómez, hasta la avenida Charles de Gaulle, en un primer tramo. Luego, en una extensión, llegará hasta el Aeropuerto Internacional Las Américas-José Francisco Peña Gómez.

Esa terminal está ubicada en la Ruta 66 en La Caleta-Boca Chica.



“De manera particular, en el caso del Tren Metropolitano, por los niveles de demanda que tendremos, vamos a sacar una licitación en la que un adjudicatario de la licitación invierte en infraestructura que forma parte de ese sistema. Pero los trenes los compra el Estado y la operación la hace el Estado, a través del fideicomiso”, indicó Jhael Isa.



Agregó que “es por eso que a través del fideicomiso se genera como si fuese una alianza público-privada, pero en el marco de la Ley 63-17, que es especial, creada para fines de los sistemas de transporte. El Tren Metropolitano recorrerá 32 kilómetros y de ellos, diez son soterrados y elevados y los demás veintidós serían a nivel de la tierra. “Eso permite que lleguemos más lejos con menos inversión. Ha sido parte de la investigación”, planteó.



En su etapa inicial tendrá una capacidad de transportación de 200 mil usuarios/día y 20,000 pasajeros por hora.



“El Tren Metropolitano es un eje troncal de Santo Domingo. Servirá de base para construir el modelo de inversión y de vinculación de capital privado que queremos seguir explotando a futuro como país, en el que nunca se comprometa la infraestructura pública”, dijo.



Se refirió a la ventaja que se tuvo con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), entidad que donó unos fondos a Fitram, que sirvieron para hacer un estudio de mercado del tren de conexión Santo Domingo-Santiago, del que hay empresas constructoras que lo han estado promoviendo.



Mirando el Norte



El Monorriel de Santiago tendrá capacidad para transportar 20,000 personas por sentido por hora del casco urbano, desde el sector Cienfuegos, al Oeste, hasta Pekín, en la parte sur.



El trayecto de 13.2 kilómetros se haría en 35 minutos. Contará con catorce estaciones, nueve de las cuales comprenden la primera etapa y otras cinco estarán en una segunda fase.



Los niveles de avance, al corte actual, son evidentes, según dijo Jhael Isa. Observado por sus acompañantes, calculó que hay cerca de cuatro kilómetros de viaducto en construcción y se continúa con la obra de 12.8 kilómetros que se está implementando. “Tenemos que demostrar con base en lo que estamos viendo qué está sucediendo en el sistema integrado de transporte”, apuntó.

Uso del masivo y dejar el carro en la casa…

En lo que respecta al Teleférico de Santiago, su capacidad será para transportar 4,500 personas por hora y dirección y movilizará alrededor de 70,000 personas. El cálculo que se tiene es que en Santiago, vistos juntos el Teleférico y el Monorriel, la inversión sería de 40 mil millones de pesos.



A Jhael Isa se le preguntó cómo seguirá el gobierno generando confianza en la gente que tiene vehículos, para que los deje en sus casas y tome el transporte masivo, con una inseguridad que es cada vez más alarmante en el país. Parte de su respuesta fue que tanto el Metro, como el Teleférico, cuentan con un cuerpo de seguridad.

Enfoque

Los sistemas de transporte nuestros son proyectos con una rentabilidad social, no podemos hablar de una rentabilidad financiera”.

Soluciones

Bajo el liderazgo del presidente hemos diseñado una efectiva estrategia, porque la población crece y el parque vehicular también crece”.