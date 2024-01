El partido Alianza País (AlPaís) proclamó ayer como candidato presidencial a Luis Abinader y al líder de esa organización política, Guillermo Moreno, como el candidato a senador por el Distrito Nacional junto al oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM) para los comicios este año.



Con el eslogan de “Un senador en serio” fue proclamado Moreno y con el discurso de honestidad, transparencia y anticorrupción e impunidad, fue juramentado Abinader como el primer candidato presidencial de otro partido que lleva Alianza País desde su creación. Abinader aceptó la nominación y juró continuar haciendo un gobierno honesto como siempre lo ha querido Alianza País.



Durante su alocución, luego de ser juramentado, Abinader se comprometió, además, en seguir construyendo junto a Alianza País un gobierno eficiente y transparente, por lo que invitó a la población a formar parte de lo que llamó la “profundización del cambio” y a la militancia perremeísta a llevar a Moreno a la senaduría de la capital. El candidato presidencial del PRM, Alianza País y más de veinte partidos, Luis Abinader, indicó que con un alto compromiso y orgullo se presenta como el candidato presidencial de Alianza País, con cuya fuerza política se une para trabajar por el bienestar del pueblo, dejando atrás las diferencias políticas por el bienestar colectivo.



Durante su discurso destacó que Alianza País nunca aceptó un candidato de otro partido y ahora lo eligió para trabajar contra la corrupción y la impunidad. Apuntó que ha escuchado que Guillermo Moreno llegará a la senaduría del DN para ser independiente, pero que es lo que quiere, “un senador que no defienda lo indefendible” y que se encuentre del lado de los intereses de la población.



Abinader aprovechó su intervención para enviar un mensaje a la oposición de que “ni vuelven ni van”, ya que el pueblo está decidido “a no volver atrás”. Aseguró que la fortaleza que tiene el PRM y sus aliados, la van a demostrar en las urnas el 18 de febrero de este año en las elecciones municipales y el 19 mayo en los comicios presidenciales y congresuales.



Moreno: No volver al retroceso



Durante sus palabras, Guillermo Moreno pronunció que ha aceptado la nominación para “profundizar el cambio” y evitar volver al retroceso. Afirmó que va al Congreso “a legislar en serio, a fiscalizar en serio y a representar en serio”.



Sostuvo que ayer se se selló el acuerdo de Alianza País con el PRM y expresó sentirse “muy bien representado por los dirigentes y las bases del PRM en el Distrito Nacional”. En su discurso, reconoció lo que consideró una “ardua labor” realizada por la actual senadora del DN Faride Raful. Dijo que Raful es un ejemplo de mujer luchadora por un mejor país, parte de una nueva generación política que viene asumiendo la conducción del Estado practicando la política de una forma distinta, además de que es un orgullo del país, de la mujer, la juventud y del PRM.



Abinader encabeza caravana en Santiago

El presidente Abinader y candidato a la reelección, encabezó una marcha caravana en Santiago, en apoyo al candidato a alcalde Ulises Rodríguez y demás aspirantes municipales por el Partido Revolucionario Moderno y las fuerzas aliadas. La actividad inició en la calle Penetración esquina carretera Jacagua, en la parte norte, para luego recorrer varios sectores, entre ellos Los Reyes, Camboya y Los Ciruelitos. El recorrido incluyó a Gurabito, Ensanche Bolívar, El Ejido, Reparto Perelló y Pueblo Nuevo.