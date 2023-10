El presidente del partido Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, al ser proclamado candidato presidencial del Bloque Institucional Socialdemócrata (BIS) acusó al Gobierno del PRM de gobernar solo para los ricos, olvidando los orígenes históricos de la organización.



“Uno consideraría que estando la corriente del PRD, hoy PRM, en el poder, habría hecho un mayor reconocimiento de la estatura histórica de José Francisco Peña Gómez; pero en este gobierno del PRM se han olvidado de la figura de José Francisco Peña Gómez”, afirmó Fernández.



El expresidente aseguró que el partido de gobierno se ha olvidado de Peña Gómez, “por una razón fundamental, porque este gobierno no cree en los valores, en las convicciones que llevaron a la lucha democrática de José Francisco Peña Gómez. Peña Gómez siempre fue un líder de los pobres en la República Dominicana, pero este es un gobierno de lo ricos y por esa razón se olvidan del nombre de José Francisco Peña Gómez”.



Durante su alocución, Fernández hizo referencia al anuncio de Peña Guaba de que solo cuatro partidos formarían la alianza que lo postulará en las elecciones de mayo de 2024, dijo que no le preocupa que antiguos colaboradores hayan retirado el respaldo y aseguró que encabeza el “bloque progresista” para enfrentar el “bloque oportunista” que respaldan la candidatura del presidente Luis Abinader y el PRM.

Dijo que cuenta con una amplia base de apoyo en la militancia de su partido que ya supera los dos millones de afiliados. Sostuvo que la militancia de su partido se ha caracterizado por ser una masa silente, pero que en los días por venir tomará las calles y “volverán a escuchar el rugido del león en todos los rincones”.



El exgobernante volvió a emitir fuertes críticas contra el gobierno del presidente Abinader.

“Nosotros tuvimos que pronunciarnos sobre el tema del dengue y decir que el sistema de salud estaba colapsado, que el sistema de salud ya no estaba a la altura de las necesidades de la República Dominicana y, entonces han reaccionado creando un supuesto gabinete para luchar contra el dengue, que ahora empieza fumigar”, criticó Fernández. Condenó la reacción tardía del gobierno frente a la expansión del dengue y dijo que lo hizo por las críticas recibidas.



La convención del BIS y los aliados de la FP



La convención del BIS que proclamó a Fernández como candidato presidencial, también designó a Francisco Peña Tavárez como vicepresidente de la organización. El vicepresidente del BIS, hijo de Peña Guaba, pronunció las palabras centrales del evento en las que resaltó la larga amistad que unen a su padre y al expresidente Fernández. Además del BIS, Fernández cuenta con el apoyo de del Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC) y el Partido Democrático Institucional (PDI). También con el Movimiento Rebelde que dirige Juan Hubieres y V República de José Miguel Soto Jiménez.