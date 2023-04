Hola mis amigos de Caribe Migración, el dia de hoy vamos a hablar sobre las cosas que debes de saber de la Visa H2B.

Lo primero es que debes entender que esta Visa va a depender de un empleador, una compañía que necesite a una persona que venga a trabajar temporalmente a los Estados Unidos en posiciones que no requieran de mucho entrenamiento o en posiciones que no requieran de un certificado o de un título para poder venir a trabajar temporalmente en los Estados Unidos.

Igualmente, este tipo de visado es para posiciones que se llaman SEASONAL, que quiere decir, que dependiendo de una temporada esta este tipo de trabajo, este tipo de función se necesita porque existe una alta demanda.

Lo otro que debes de saber, es que esta posición existe para un número limitado de cupos, anualmente existen 66,000 mil visas que son divididos usualmente en 33,000 visas por cada año fiscal o periodo fiscal. Ultimamente han enlazado o se han emitido algunas comunicaciones donde se ven que se han expedido visas adicionales.

Pero, esas visas adicionales, por ejemplo el año pasado se comunicó, que en vez de 33,000 visas iban a ser unas 44,000 mil y un poco más pero estaban destinadas 20,000 justamente para personas de nacionalidades específicas como Guatemala Honduras y El Salvador dígase que Los Dominicanos no estaban incluidos en estas 20,000 visas adicionales. Solamente entonces nos correspondía, a la nacionalidad Dominicana el resto de las 33,000 visas que usualmente existen.

Recientemente salió una publicación donde se comunica que existen 10,000 visas adicionales y han sido abiertas o que existe una nueva temporada de aplicación de éstas visas para personas que ya han tenido la visa H2B y que la han tenido en los años 2020 2021 y 2022. Es decir, que una persona que nunca ha tenido este visado no va a poder aplicar para esas visas adicionales. Eso no quiere decir que el Dominicano no puede aplicar. Puede aplicar un Dominicano que haya tenido esta visa en los años que les he comunicado.

Otro punto o característica que deben de saber sobre esta nueva información es que, los empleadores para poder solicitar a esta persona que ya ha tenido la visa también tienen que poder mostrar que existe una gran necesidad, una gran emergencia para pedir a esta persona, es decir, que existe una necesidad muy imperativa de que este empleador solicite al empleado de manera temporal para venir a trabajar a los Estados Unidos.

