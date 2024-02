El sociólogo Cándido Mercedes dijo estar sorprendido por el discurso que ofreció el expresidente Leonel Fernández tras los resultados de las elecciones municipales, celebradas el pasado 18 de febrero.

Mercedes, quien fue entrevistado en el programa Reseñas, que conducen los periodistas Rafael Núñez y Adelaida Martínez, dijo que no esperaba una alocución “tan pobre” de un hombre que siempre ha considerado brillante



“Me da pena, me da tristeza ver a una gente tan inteligente hacer un discurso de esa naturaleza, porque hay un momento en que tú no puedes aplicar lo que se llama la psicología del autoengaño”, dijo Mercedes.



Sobre la abstención, de la que Fernández acusó al PRM de inducirla, manifestó que datos matan relato, porque de esos 3 millones 775 mil electores que votaron, votó un millón 747 mil por el Partido Revolucionario Moderno, alrededor de un 50 %; por el PLD votaron 875 mil, un 26%; y por Fuerza del Pueblo, un poco más de 500 mil, un 12 %.