El excandidato presidencial del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) Yohan López, depositó ayer en el Tribunal Superior Administrativo (TSA) un recurso de nulidad contra los resultados de las elecciones del gremio celebradas el pasado dos de diciembre y que declararon ganador a Trajano Vidal Potentini.



Acompañado de un equipo de juristas como sus representantes, el miembro del Partido Revolucionario Moderno (PRM) busca que con la instancia se deje sin efecto la alianza entre los partidos Fuerza del Pueblo (FP) y de la Liberación Dominicana (PLD) a favor de Potentini, por entender que el proceso comicial estuvo “viciado en su esencia”.



Cristóbal Rodríguez, uno de los defensores de López, explicó que acudieron a la alta corte para que el presidente de esta, Diomede Villalona, suspenda de forma preliminar “todas las resoluciones” emitidas hasta el momento por la Comisión Nacional Electoral (CNE) del Colegio de Abogados y para que se abstenga de hacer cualquier proclamación de ganador por porte de la Alianza Rescate RD, “porque queremos dejar con mucha claridad que ‘el proceso está viciado en su esencia’”.

“Tú no puedes pretender validar un acuerdo clandestino, suscrito a espaldas y con desconocimiento total no solo de los demás candidatos, sino de espaldas a todos los electores. Y eso lo que significa es que al final se pretende transportar el voto que una persona emitió por un candidato y sumárselo a otro. Eso es una grosera vulneración de todos los presupuestos de derechos asociados al derecho electoral, sea gremial o sea partidario”, manifestó.



De igual forma, su homólogo Carlos González afirmó que han pedido al TSA que suspenda los efectos de la alianza, “por ser contraria a lo que dice la Ley”.



“Volveremos a ganar”



Al respecto, Yohan López, quien encabezó la plancha “Nuevos Tiempos”, dirigió un mensaje a los juristas que votaron por él en el pasado certamen electoral, a quienes les prometió que volverá a ganar.

“La realidad jurídica de lo que aconteció saldrá a luz, y decirles que volveremos a ganar en esta etapa judicial”, sostuvo tras depositar el recurso.



Se recuerda que después de tres días de tensión, la CNE del CARD terminó con el limbo surgido tras las votaciones, al declarar ganador del proceso a Trajano Vidal Potentini, quien junto a sus aliados, alcanzó un total de 11,473 votos (un 48.77 %). Mientras, Yohan López, quedaría en segundo lugar, al obtener 10,817 votos (un 45.96 %).



Advierte a “detractores” no se dejará amedrentar

El presidente electo del Colegio de Abogados, Trajano Vidal Potentini, informó que lamenta “todas las maniobras, falsedades y campañas sucias” que estarían llevando a cabo en su contra, “para empañar y deslegitimar su triunfo” en el gremio, desde “acusaciones infundadas, calumnias degradantes y memes atentatorios a la moral”. Advirtió a los “detractores”, que no se va a dejar amedrentar por ellos y les va a enfrentar en cualquier escenario.