Con sus altas y bajas, el sector construcción sigue siendo uno de los motores principales de la economía. Muestra de esto es que en el 2022, este segmento inyectó RD$954,270.8 millones al Producto Interno Bruto local, equivalente al 15.2 %.



La afirmación la hace Alejandro Fondeur, presidente de la Asociación de Promotores y Constructores de Viviendas del Cibao, (Aprocovici), al ponderar el impacto multiplicador de este renglón de la economía dominicana y señalar los desafíos y barreras a superar para impulsar el pleno desarrollo del sector.



Razones para invertir en el desarrollo del Cibao, resaltó varias. Entre ellas, el hecho de que el año pasado, el aporte de la región del Cibao al PIB ascendió a 38 mil 534 millones de dólares, lo que equivale a la economía número 16 de América Latina y el Caribe, incluso por encima de El Salvador. Y en este crecimiento, el gigante de la construcción ha puesto más que “un granito de arena”. Sin embargo, el ingeniero Fondeur no esconde que hay mucho que aprender y retos que superar y los compartió en el Desayuno elCaribe-CDN.



Cuidado con el crecimiento sin planificación



“Entendemos que el crecimiento es algo bueno, pero trae sus desafíos en el camino, porque un crecimiento muy acelerado puede traer un descontrol en algunas cosas, como sucedió en Santo Domingo. Siempre decimos que Santiago está a tiempo todavía de que no le suceda cosas que le han sucedido a ciudades similares. Nosotros, en torno a lo que es el tráfico y diseño urbano de la ciudad, todavía estamos a tiempo de planificarnos”, señaló.



Sostiene que una de las ventajas que tiene la “Ciudad Corazón”, es la unificación de su empresariado, que se ve reflejado en el “Plan Estratégico de Santiago”, el cual entiende debe adoptar nuevas mejoras enfocadas en el desarrollo sostenible.



“Nosotros somos favorecidos porque Santiago es una de las ciudades que cuenta con un empresariado unido. Nosotros nos caracterizamos porque el sector privado es muy unificado y toma decisiones en conjunto”, dijo.



Déficit habitacional



Sobre la limitación en la adquisición de vivienda, indicó que no hay una data específica enfocada en Santiago. No obstante, señaló que análisis dan cuentan que la productiva provincia representa entre un 10 y un 12 % del déficit habitacional general, que a nivel del país ronda 1.4 millones de viviendas.



“Tenemos un reto todavía, el tiempo, y sabemos que para poder reducir el déficit tenemos que agilizar la construcción de viviendas y todavía la tramitación no ha llegado al nivel que nosotros quisiéramos como desarrollador”, puntualizó.



Burocracia para los permisos



En ese sentido, sostiene que ya se anotó un logro con la creación del Ministerio de Vivienda, pero considera que adicional debe darse una integración de todas las entidades gubernamentales que aprueban la parte de la tramitación.



“Tienen entre ellos que comunicarse e interconectarse, porque actualmente nosotros tenemos que ir al ayuntamiento a conseguir el permiso, luego llevarlo al Ministerio de Vivienda, también a Coraasan… Entonces lo ideal fuera que eso se hiciera digital y que allá estuviera interconectado. De hecho el Gobierno tiene la intención y están trabajando en eso, pero necesitamos que se agilice”, comentó.

Al respecto, Sandy Rodríguez, vicepresidente de la Asociación de Promotores y Constructores de Viviendas del Cibao, indicó que los tiempos de la tramitación de los permisos dependen del tipo de proyecto y la envergadura, un proyecto sencillo, puede tardar seis meses y uno grande puede tomarse un año o más.



A esto se suma, en palabras de Rodríguez, las instalaciones e infraestructuras, como de drenaje pluvial y sanitario y la parte eléctrica. “Nosotros somos promotores, pero a veces hay lugares que necesitan servicios básicos”, dijo.



“Energía, que en el caso de nosotros es Edenorte, Coraasan, que es agua, Jurisdicción Inmobiliaria, todas son fases de la tramitación inmobiliaria, que tienen que estar acorde y validadas antes de dar una licencia de construcción. El Ministerio de Vivienda recibe toda esa información de cada institución validando que cada una no tenga objeción, que se pagaron los arbitrios en cada una de las instituciones, entonces emite la licencia”, explicó.



Agrega que “lo que estamos diciendo es que unifiquemos la forma de comunicarse entre ellos y que en vez de solicitar un papel firmado y sellado en un sitio para después escanearlo y llevarlo al otro que ellos mismo tengan esa información”, puntualizó.



Servicios de tramitación



Dada esta necesidad, el ejecutivo de Aprocovici ponderó que, aunque está en una etapa muy incipiente, se están habilitando gestores técnicos privados, con conocimientos técnicos en todas las áreas de esta tramitación.



“Eso es como si fuera una empresa a la que tú le llevarás los planes a esos profesionales y ellos lo evaluarían, como una forma de ahorrar tiempo y hacer todo el proceso más rápido, pero todavía acaba de iniciar”, informó.



De su lado, el presidente del gremio, sostuvo que se mantienen reuniones varias veces al año con la Dirección de Planeamiento Urbano del Ayuntamiento de Santiago, en las que el gremio hace sugerencias de mejora. “El ayuntamiento nos escucha, tenemos un ayuntamiento abierto que está dispuesto a mejorar”, destacó.



Es un mito que en Santiago no se puede construir en altura



El ingeniero Fondeur planteó que se debe desmitificar que en Santiago no se puede construir en altura, por lo que como gremio al “ayuntamiento trata de explicar que no debe haber un límite de altura”.



“Eso es un mito que en Santiago no se puede construir en altura. En cualquier parte del mundo el suelo te va a dar unas condiciones específicas para poder diseñar. Sí, es obvio que en Santiago puede ser que salga más caro adaptarnos a la condiciones, pero la ingeniería lo puede todo. En Santiago sí se puede construir, tiene que ver con el costo porque tiene que haber un equilibrio entre lo que es eficiente, lo que es costo eficiente y el mercado”.



Sobre el particular, el vicepresidente Sandy Rodríguez sostuvo que la República Dominicana ha sufrido una transformación beneficiosa, en cuanto a la tecnificación, equipo, y la calidad de los acabados. “Ahora hay una gran cantidad de ingenieros estructurales, gente capacitada mucho de ellos con maestrías en temas sísmicos… Este país necesita una infraestructura que respalde el crecimiento económico que va teniendo el país”, resaltó.



Sostiene que en la mayoría de los casos se cumplen los reglamentos sísmicos, no obstante valora que en la medida que el país crece en verticalidad, habrá más exigencias.



Enfoque amigable



De acuerdo con Alejandro Fondeur, la asociación viene promoviendo la idea de desarrollo sostenible a través de la capacitación, la educación impactando tanto a los desarrolladores como a los adquirentes de viviendas.



El joven ingeniero cree que el desarrollo sostenible consiste en utilizar los recursos de una forma adecuada para no sacrificar la futura generación.



En ese sentido, anunció que Aprocovici tiene planes de seguir desarrollando guías y recomendaciones en ese sentido. “Es tan sencillo como dejar espacio suficiente en el techo para que puedan poner paneles solares, desde ahí estamos pensando en desarrollo sostenible, es cómo incluir tecnología que sean amigables al medioambiente y que dejen una menor huella de carbono”, explicó.



Proponen otorgar visado de trabajo

En cuanto a la mano de obra extranjera, Aprocovici, propone otorgar visados de trabajo por un periodo determinado. “Independientemente si es extranjero o no a nosotros nos interesa darle un trabajo digno a los colaboradores de nosotros. Tienen que tener todas las condiciones de seguridad social y condiciones laborales adecuadas”, sostuvo su presidente. En ese línea, el empresario Rodríguez agregó que urge implementar un plan de formación a los trabajadores del sector, ya que la mano de obra cada vez está menos cualificada. “Es importante que entidad como Infotep trabajen en capacitar técnicos para la construcción en áreas de albañilería, electricidad y plomería”, propone.



Aprocovici cuenta con más de 160 miembros activos. Y de acuerdo con su primer representante “va en crecimiento. Todos los meses hay nuevos constructores queriendo ser parte de la asociación. Vinimos en un buen crecimiento en los últimos tres años”



Sin embargo dice que la entidad tiene sus retos de crecimiento y expansión dentro de la región Norte, específicamente en la zona de Santiago. “Nosotros unificamos el sector y tratamos de velar que las normativas, las leyes sean acordes a la necesidad del país y la región en torno a materia de vivienda y construcción”, afirmó. “Santiago tiene 42 kilómetros cuadrados que ya se consideran en desarrollo un parte consolidada y otra parte que ya se considera en proceso de consolidación. Nosotros queremos promover la verticalidad, la densificación de las ciudades”, aseguró, el titular de la Asociación de Promotores y Constructores de Viviendas del Cibao