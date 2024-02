La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) anunció que al expirar el plazo para la renovación del marbete sin recargos, se logró recaudar un total de RD$2,646,384,000.



Esta cifra equivale a 91.83% del monto estimado de RD$2,881,804,500, lo que evidencia un alto nivel de cumplimiento por parte de los contribuyentes. En general, 1,599,825 vehículos renovaron puntualmente el marbete, lo que equivale al 90.37% de los 1,770,261 vehículos hábiles para la temporada. Sin embargo, aún quedan 170,436 vehículos pendientes de renovación.



Las renovaciones se llevaron a cabo a través de diversas vías, siendo el 88.22% realizado por entidades financieras autorizadas, el 8.97% por el portal web y APP de la DGII, y el 2.81% en las oficinas de la DGII.

La DGII informó sobre los recargos aplicables a aquellos vehículos que no renovaron a tiempo. Desde el primero de marzo de 2024, las ventas del marbete se realizarán exclusivamente en las Administraciones Locales y centros de servicios de vehículos de la institución.



Los montos de recargo varían según la fecha y el historial de renovación del marbete. Aquellos vehículos que no renovaron antes del 31 de enero de 2024 deberán pagar RD$2,000.00, mientras que aquellos que no renovaron el marbete en el período 2022-2023 deberán abonar RD$2,100.00. Para los vehículos que no renovaron en el período 2021-2022 y años anteriores, el monto del recargo asciende a RD$3,100.00.



La temporada de renovación 2023-2024 inició el 17 de octubre de 2023 y concluyó el 31 de enero del presente año. Se destacó la disponibilidad de la renovación del marbete a través de la aplicación DGII, lo que representó un esfuerzo de modernización del servicio para los contribuyentes, permitiendo la renovación desde dispositivos móviles y la entrega de la estampilla mediante un servicio de mensajería, tras descargar la aplicación móvil DGII disponible en App Store y Google Play.