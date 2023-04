El programa lo anunció el Gobierno el lunes, en procura de abaratar intermediación y bajar costos de alimentos

Si bien el programa “A Comer: del Campo al Colmado” ha encontrado algunas oposiciones entre miembros del sector comercio de provisiones, en términos generales la iniciativa del Gobierno es vista con optimismo y como un paso importante para acortar la intermediación en la venta de rubros alimenticios.



El programa, que apunta a abaratar los costos de 16 alimentos agropecuarios de consumo masivo, e impactar a las familias de menores ingresos del país, es revisado por presidentes de varias organizaciones con el periódico elCaribe. Uno de ellos, Gilberto Luna, luce bastante escéptico sobre el resultado que pueda obtenerse, y desde ya da como un hecho que “todo será un fracaso”. El presidente de la Confederación de Comercio de Provisiones dijo lo siguiente: “Eso no va para ningún lado. No hay forma viable de implementarlo”. Desde su punto de vista, el primer inconveniente es el de la logística. “Los productores de San Juan, los del Valle de Constanza, los del Nordeste no tienen estructura para colocar productos en los colmados”, advirtió.



Desde su punto de vista, ese programa, que es para los detallistas, para eliminar intermediación y bajar costos, no dará resultados porque va dirigido a un segmento de compras menores. “Los detallistas lo que compran son cincuenta plátanos, diez libras de yuca, cinco libras de papa…Ningún productor que carezca de estructura irá colmado por colmado llevando cinco libras de papa, diez libras de yuca… El que está en La Romana no saldrá a vender un saco de azúcar, colmado por colmado. Y los productores de pollo tienen su estructura para comercializar en los puestos de pollo”, indicó.



Y agregó: “Eso es populismo barato, una quimera y algo muy difícil de implementar, porque el proceso es muy complicado”. “Ya los intermediarios están en los mercados, como es el caso del Mercado de la Duarte, donde hay una intermediación. Ahora viene el Gobierno, con tres o cuatro comerciantes, a querer engañar a los consumidores y a las amas de casa”, expresó Gilberto Luna.



Mientras, Antonio Tejeda, presidente de la Asociación de Detallistas de Provisiones del Distrito Nacional, explicó que la iniciativa se viene trabajando hace meses y se han realizado reuniones en las que su organización ha estado presente. “Este es un programa ambicioso y la intención es buena. Lo que habría que ver es si se puede ampliar. Hay que esperar que ese plan piloto en el Gran Santo Domingo funcione y luego ampliarlo. Que la venta del productor se maneje de manera directa es de mucha importancia. Hay muchos productores deseosos de buscarles venta a sus productos”, apuntó.



Antonio Cruz Rojas, presidente del Consejo Nacional de Comerciantes y Empresarios de República Dominicana, explicó que el programa “A Comer: Del Campo al Colmado” todavía no está totalmente desarrollado. “Es prácticamente una idea en la que hay tres sectores involucrados, entre ellos el gobierno, por parte del Banco Agrícola y el Ministerio de Agricultura; los productores y los detallistas”.



Indicó que se está desarrollando el proceso en el que cada una de las partes pueda tener la visión de organizar su responsabilidad. “Estamos conscientes que el anuncio es novedoso, pero es importante que los consumidores a nivel nacional tengan la espera necesaria para que el programa sea aplicado tal cual como lo estamos programando, porque la cadena de intermediación ha sido de por vida. El colmado llega al ochenta por ciento de la distribución de productos de consumo masivo. Y el programa lo estamos organizando para que desarrollemos primero un piloto, con una cantidad de colmado definida, con una cantidad de producción que tengamos de manos de los productores y los recursos que pondrá el Estado”, expuso.



Dijo que –en ese sentido- hay que programar esos tres puntos para llegar lo mejor posible a la población. “Hay que decir, antes que comiencen los medios a publicar informaciones, que el programa todavía no está en aplicación; faltan algunas cosas y queremos satisfacer la población. Este plan piloto tiene que definir el territorio que alcanzará”, sostuvo.

Antonio Cruz Rojas favorece el plan. Gilberto Luna no le da crédito al programa. Ricardo Rosario valora la iniciativa. Antonio Tejeda dice la intención es buena.

Todo bajo cálculo



Mientras, Ricardo Rosario, presidente del Grupo de Detallistas Unidos, aseguró que la logística que se ha armado para la organización del programa “A Comer: Del Campo al Colmado” consiste en que todo se hará a través de la cooperativa, tanto la de comerciantes, como las cooperativas de productores.

Dijo que el centro logístico, ubicado en el Merca Santo Domingo, atenderá en principio (programa piloto) a 2,000 colmados, los cuales tendrán un cartel y un letrero afuera que identifica que ese establecimiento está afiliado al proyecto. “El colmado no tendrá que moverse, porque se adquirió una flota de camiones para que el producto que llegue al Merca Santo Domingo, en 24 horas le llegue a cada colmado afiliado al programa”, apuntó Rosario.