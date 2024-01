Acreedores de la Falconbridge Dominicana (Falcondo) se reunieron ayer con la Cámara de Comercio de Monseñor Nouel y autoridades del Estado en demanda de que se busque una solución a la deuda que tiene la empresa minera con ellos, dijo ayer la diputada por esa demarcación María Mercedes Fernández.



“Hoy los acreedores le pidieron a la Cámara de Comercio una reunión para ver qué ayuda le podemos dar las autoridades para que la empresa Falcondo les pague su dinero, que les debe bastante a los acreedores y a los empleados”, explicó en conversación con elCaribe.



“El tema principal es que la empresa está parada. No sabemos por qué ni cuánto tiempo. No sabemos si va a reabrir y a los acreedores se les debe más de cien millones de dólares y nadie les da respuesta”, refirió al expresar que el Estado debe dar respuesta porque además de ser accionista de Falconbridge, es el que debe garantizar seguridad.



Mercedes Fernández dijo que a tales fines ha enviado cartas al presidente de la República, Luis Abinader, a la gobernadora provincial y al Consejo de Directores de Falcondo a fin de que se propicie un encuentro con los acreedores.



“Bonao debiera ser declarado en estado de emergencia porque estamos hablando de 1,047 empleos directos, sin los contratistas, sin los acreedores, o sea que estamos hablando de cerca de cinco mil personas que hoy no saben si tienen trabajo o no”, señaló.



Refirió, además, que en el encuentro al que acudieron 30 de unos 50 acreedores de la empresa minera, algunos explicaron que tienen más de un año que no le pagan. “Ahí se paró un señor que dijo que tiene facturas que ahora en enero cumplieron un año”, explicó.