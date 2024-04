El dirigente sindical Rafael- Pepe-Abreu adelantó que mañana, 1 de mayo, el sector gremialista firmará un convenio sin precedentes en el país, con la presencia de más de mil 500 dirigentes sindicales y del presidente de la República, Luis Abinader.



Entre los puntos que abordará el pacto destacan la revisión periódica de la tarifa salarial mínima, la indexación del deducible según marche la inflación, la revisión de la Ley 87-01, de Seguridad Social, la reafirmación de los derechos laborales contenidos en el Código Laboral en favor de los trabajadores.



De forma puntual, se tocará el tema salarial a los fines de que este no sea discutido de forma coyuntural y en cambio, sea por un periodo mínimo de cinco años y que cada año solo sea tratado como tema de ajuste por la inflación, anunció.



Es decir, “que recupere la capacidad de compra perdida y se adecúe al salario real, porque nominalmente usted puede ganar monto, pero no necesariamente sea con la capacidad de un salario real”, señaló el gremialista.



Al participar en el programa “Sociedad y Seguridad Social” de Periodismo y Sociedad que producen Isabel Acevedo y Andres-Licho-Matos, por Cinevisión, canal 19, Abreu afirmó que también estarán presentes, testigos internacionales y nacionales, quienes también estamparán sus firmas, para aumentar la legitimidad del mismo.



“Este pacto, será histórico, no solo para el país, sino que ya en el ámbito internacional de que lo ha conocido para su opinión y que serán testigos de su firma, lo han valorado como de mayor alcance respeto a muchos que se han estampado con los gobiernos en países extranjeros”, recalcó Pepe Abreu.



Según dijo, este acuerdo abordará la situación de Seguridad Social, en cuanto a pensiones, atención primaria y más. También la garantía de continuar la discusión de la reforma del Código Laboral.