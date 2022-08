El director ejecutivo del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI) Olmedo Caba Romano, advirtió que esa institución seguirá accionando contra aquellas personas que invaden las bermas de los canales para construir casas en ellas.



Se trata de personas que toman esas orillas de los canales y sin que existan las condiciones para instalarse allí, lo hacen. En ocasiones, se construyen casas con dos patas (vigas de soporte) dentro del canal y las otras dos afuera, y sobre ellas la casa. Sin duda, se trata de una “aventura” arriesgada que no es nueva.



“Nosotros tenemos lo que es la Dirección Jurídica del INDRHI y eso es coordinado con el Ministerio Público, como debe ser, dependiendo de la provincia que se vea afectada. No podemos permitirlo”, indicó.



Dijo que en su gestión, que inició en agosto de 2020, se ha tratado de que no se den situaciones y ocupaciones ilegales de esas áreas y se ha trabajado en el saneamiento y desalojo de algunos de esos espacios. “Lo hicimos en Azua, porque precisamente había que dar un mantenimiento a un canal y estaba obstruida la berma del canal. A nivel del país tenemos equipos para eso y estamos dando seguimiento y vamos a seguir haciéndolo”, sostuvo.



Informó que ese tema se trata además con las Juntas de Regantes, porque se trata de un tema muy importante, que se trata en coordinación con las Juntas de Regantes, de las cuales existen 32.



Esas Juntas de Regantes, junto a ocho asociaciones representan todas las áreas productivas bajo riego del país y son como una directiva de cada zona. “Con ellas damos seguimiento a todas las ejecutorias del INDRHI. En estos dos años ustedes no han visto ninguna situación especial. Todo lo hacemos coordinándolo con ellos, respetándole su espacio (…)”, indicó Olmedo Caba.



Y agregó: “Las Juntas de Regantes dan mantenimiento y manejan las aguas interparcelarias; son núcleos. Por ejemplo, en un ramal de un lateral sale una línea de agua potable, pero ahí pueden haber sesenta productores… eso es un núcleo. Entonces, ese manejo de esa agua interparcelaria lo tienen las Juntas de Regantes y con ellos a través del INDRHI hemos tenido unas relaciones excelentes, de respeto y de diálogo, pero también cumpliendo con la ley y los reglamentos que están establecidos para esos fines”.



El concepto de Juntas de Regantes lleva posiblemente 37 años escuchándose en el país. Sin embargo, cuando en 1985 comenzó a hablarse de eso mucha gente no entendía de qué se trataba.



Olmedo Caba se refirió al tema de las bermas de canales y otros puntos en la Entrevista Especial de elCaribe y CDN. Le acompañaron Juan Saldaña, director de Planificación para el Desarrollo Institucional; Juan Ureña, asesor en Gestión Ambiental, y Solange de la Cruz, encargada de Comunicaciones.



La entrevista la dirigió Nelson Rodríguez, director de elCaribe, y estuvieron además, Julissa Céspedes y Katherine Hernández, por parte de la planta televisiva, y el autor de este escrito.



En otra parte de la conversación los funcionarios del INDRHI anunciaron la celebración, del 24 al 28 de octubre, de la XXIII Conferencia de Directores Iberoamericanos del Agua, en Punta Cana.



Incluye un seminario de alto nivel el 26, conjuntamente con el encuentro de la Conferencia de Directores de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Iberoamericanos y de los Comités Nacionales del Programa Hidrológico Internacional (Conaphi) de Unesco.



Codia y fiesta aniversaria



República Dominicana ocupa la presidencia pro tempore de la CODIA. En la entrevista, tanto Olmedo Caba, como Saldaña y Juan Ureña, resaltaron que durante este período (refiriéndose a la actual gestión), la Sala del Agua, uno de los componentes del programa de educación del INDRHI “Cultura del Agua”, recibió a 23 grupos de visitantes.



Esos grupos provienen de centros educativos, entidades gubernamentales y empresas privadas, sumando más de 600 las personas que participaron de los recorridos guiados gratuitos y que recibieron informaciones que buscan contribuir a la preservación y buen uso de los recursos hídricos nacionales.



El 8 de septiembre el INDRHI estará de aniversario, cumplirá 57 años de su creación, mediante la Ley número 6 de 1965. Para entonces, estará desarrollando una semana de actividades con conferencias, charlas, firmas de convenios y reconocimientos a personas que han hecho aportes relevantes en los temas hidráulicos en el país.

Las presas que faltan y los cálculos realizados

Algunos especialistas del agua, como Silvio Carrasco, han planteado que para resolver el tema de inundaciones en la Línea Noroeste y el Bajo Yuna se requiere construir tres grandes presas y aconseja que esas obras se realicen con dinero del Presupuesto Nacional.



La primera de ellas, ha dicho Carrasco, debe ser la de Guayubín y no la de Ámina, como se ha estado diciendo; la segunda debe ser la presa de Ámina baja (no Ámina alta) y una tercera presa debe ser la de Alto Yuna en Los Quemados, Bonao, en la confluencia de río Blanco con río Yuna.



Mientras, el geólogo Osiris de León le ha dicho a elCaribe que para aprovechar más el agua y controlar las inundaciones hay que construir –por lo menos- diez grandes presas, que según sus cálculos costarían (pasaron varios años desde que hizo el planteamiento) entre todas US$3,000 millones.



El director del INDRHI reconoce que faltan presas para aprovechar mejor las aguas. “Aquí tenemos que construir la presa Ámina, en Mao; tenemos que construir la de Yásica… Eso está en la propuesta del Pacto por el Agua”, plantea. Y agrega: “Se habla de la presa de Chavón en el Este y se habla de la presa de Joca, que es una de las prioridades de este gobierno”.