AES Dominicana recibió un reconocimiento especial en Centroamérica y el Caribe, por su compromiso con sus prácticas de gestión humana.



A la firma se le reconoce, además, el liderazgo que ha promovido de manera consistente para una cultura de alta confianza en la organización.



La empresa fue incluida en el “Great Place To Work® Hall of Fame 2024”, una distinción que no sólo refleja el crecimiento sostenido y la dedicación de AES Dominicana sino también su esfuerzo por crear un ambiente laboral ejemplar, demostrando liderazgo que inspira a otras organizaciones a seguir sus pasos hacia un futuro más prometedor para todos.



En conmemoración de este logro, Great Place To Work® extendió una invitación especial a AES Dominicana para participar en el evento“Los Mejores Lugares para Trabajar® 2024”, que tuvo lugar en el Hotel Hilton Panamá. Este galardón fue recibido por Edwin de los Santos, presidente de AES Dominicana y Paula De Marchena.