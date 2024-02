La República Dominicana se encamina a lograr en tiempo récord la erradicación de la Mosca del Mediterráneo con el proceso de liberación de los machos estériles, última etapa del protocolo internacional, aseguró ayer Rosa Lazala, directora de Sanidad Vegetal.



“Con la liberación de los primeros tres millones de machos estériles está semana, nos encaminamos al proceso de erradicación de la mosca en un tiempo récord”, indicó Lazala.



Destacó que desde el pasado 23 de enero no tienen ninguna captura en las trampas colocadas en la zona de detección en Punta Cana y que se mantiene un MTD en cero. La funcionaria de Agricultura puntualizó que los países socios comerciales de la República Dominicana pueden contar con la seguridad que las autoridades nacionales e internacionales están trabajando en la erradicación de la mosca y que en los próximos días se estará anunciando la eliminación total de los insectos.



Agricultura cuenta con la cooperación, apoyo y esfuerzo de organismos internacionales de protección agroalimentaria como el Oirsa, Senasica, Moscamed y México, así como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación (FAO) y el Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal (Aphis) del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA).



Según la literatura revisada por este diario, es importante mantener un programa continuo de liberación de machos estériles para asegurar que se mantenga la presión sobre la población de la plaga y se logre un control efectivo a largo plazo. Este método es considerado seguro y respetuoso con el medio ambiente, debido a que no implica el uso de productos químicos nocivos para el ecosistema.



No está ocurriendo en República Dominicana, pero el insecto es capaz de atacar a más de 250 especies frutales, entre ellas: naranja, limón, mandarina, aguacate, lechosa, pimienta, mamey (zapote), pomelo, uva, mango, papaya, fruto de cactus, pera y manzana.