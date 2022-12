Email it

El Gobierno dejó sin movimiento el precio de los combustibles. Ha estado ocurriendo desde marzo cuando se inició lo que se ha denominado un “plan de congelamiento”.



Y ese plan de congelameinto de precios a la fecha asciende a casi 35,000 millones de pesos. “Es una cifra sin precedentes para tales fines”, asegura el viceministro de Comercio Interno, Ramón Pérez Fermín.



El funcionario lo considera como una muestra inequívoca de un esfuerzo nunca antes visto para velar por la estabilidad económica.



Pérez Fermín informó ayer que al no incorporar las alzas que impone el mercado, el gobierno dominicano sigue protegiendo a los consumidores de los incrementos de precios principalmente en el gasoil regular por RD$28.92 y gasoil óptimo por RD$25.63, entre otros productos terminados, por lo que dispone una vez más congelar todos los combustibles.



“Es cierto que los precios de referencia siguen cayendo, pero no en proporción a las alzas previas en donde el mercado cotizó a niveles no vistos en los últimos 10 años. En el caso de esta semana, al cierre de operaciones el WTI registró entre US$71.02 como valor mínimo, y US$77.28 como valor más alto”, explicó el viceministro.



Esas bajas del crudo a las que se refiere son estas: el 2 de diciembre el petróleo de referencia finalizó la jornada en la Bolsa Mercantil de Nueva York a 79.98 dólares el barril. Los dos días siguientes se movió en torno a los 79.98 y el día cinco se cotizó a 76.93 dólares, para colocarse al día siguiente en 74.25 dólares el barril. Luego, el miércoles 7, la jornada finalizó con el crudo a 72.01 dólares, el jueves 8 se comercializaba a 71.46. El viernes de la semana pasada el crudo cerró con un precio de 71.02 el barril.



En los tres primeros días de esta semana el petróleo se cotizó por debajo de los 80 dólares. El lunes 12 el barril se vendió a 73.17 dólares, el martes a 13 a 75.34, el miércoles 14 se comercializó a 77.28 y el jueves 15 bajó 1.5 % y cerró en 76.11 dólares el barril. Ayer el precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) bajó 2.4 % y cerró en 74.29 dólares el barril, debido al miedo a una recesión tras los últimos pasos de los principales bancos centrales mundiales, aunque cierra la semana con ganancias.



Para la semana del 17 al 23 de diciembre de 2022, los combustibles siguen así: La gasolina premium se vende a 293.60 pesos por galón, la gasolina regular a 274.50, el gasoil regular a 221.60, el gasoil óptimo a 241.10, el Avtur a 216.91, el kerosene a 338.10 pesos por galón, el fuel oil #6 a 192.11, el fuel oil 1 % a 211.77, el GLP a 147.60 pesos por galón y el gas natural a 28.97 pesos por metro cúbico.



Lo que pasó ayer



Al cierre de las operaciones en Nueva York, los contratos de futuro del WTI para enero bajaron 1.82 dólares respecto a la jornada anterior.



Los inversores temen una posible recesión después de que los principales bancos centrales de EE.UU y del Viejo Continente indicaran que las tasas de interés seguirán aumentando y se mantendrán elevadas el próximo año, lo que aviva los temores de una desaceleración económica mundial. Estas preocupaciones ensombrecieron las ganancias que se consiguieron a principio de la semana debido a la escasez de suministro por el cierre prolongado del oleoducto canadiense de Keystone.