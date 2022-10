Email it

Este sector produce 400 millones de toneladas anuales de carne de pollo con presencia en 25 provincias

La Asociación Dominicana de Avicultura aseguró que produce más de 26,500 empleos directos, más de 40 millones en inversión directa y a esto se le suman más de 450 productores pequeños y medianos e integrados.



Esta asociación también declaró que este sector produce 58 mil millones de valor de producción anual de pollo de engorde al igual que 400 millones de toneladas anuales de producción de carnes de pollo con presencia en 25 provincias del país.



En un recorrido, esta vez por la finca de huevos Granja Guanuma, el director de la Asociación Dominicana Avícola, Miguel Lajara, declaró que tienen 300,000 mil gallinas en producción y una población total de 500,000.



Del mismo modo aseguró que los huevos que no tienen una condición óptima, porque su cascarón no está lo suficientemente duro o por algún otro motivo van a las panaderías, fábricas de empanadas y a los procesos industriales.



Lajara dijo que la mayor producción de la Granja Guanuma va para los productos Bravo, debido a que esta empresa es su mayor suplidor.



El presidente de Sanut, expresó que lo que antes era solo un batey, una tierra que solo se utilizaba para producir cañeras, hoy es una las fincas productoras de huevo y carnes de res más grandes.



Esta localidad está compuesta por la cría de 300 a 400 novillos confinados, a los que no se les deja salir para que sus carnes sean más suaves, también cuenta con dos naves donde llevan las aves desde un día de edad hasta las 16 semanas, además de una moderna maquinaria de producción, producen limones y tienen una producción de llevar que sirve para la alimentación de las reses y también como una división natural entre la productora de huevos y los animales.



Una característica que tiene esta propiedad es que está totalmente desconectada del sistema de electricidad del Estado, esta finca produce totalmente su energía, a partir del aprovechamiento del desecho de las gallinas y las reses. Estos desechos van a dos biodigestores que se comportan como lagunas de producción de biogas.



Hay dos plantas de producción de biogas que dan energía suficiente para toda la finca y hasta para venderles a las estatales eléctricas.



Producción



El director de operaciones comerciales de Pollo Cibao, Pedro José Bencosme Candelier, asegura que el sector avícola del país está en capacidad de producir el 100% de lo que consume el pueblo dominicano.

“El consumo de pollo al mes de este país ronda en los 18 millones de toneladas y nosotros estamos en capacidad de producir hasta 21 millones de toneladas sin problemas”.



Bencosme Candelier aseguró que las importaciones ahora mismo están sobrando porque la producción que hay sobrepasa el consumo. “Este aumento es gracias a la tecnología de punta que estamos implementando. Antes en una granja solo se podía poner apenas 9,000 pollos al mes y ahora le podemos colocar hasta 21,000 aves, por esta razón decimos que hay suficiente producción local y de esta hasta sobra”.



El avicultor detalló que la Asociación Dominicana Avícola (ADA) cada año se prepara para la temporada navideña, expresó que realizan un aumento de entre un 15% y un 20%. Aseguró que sus incubadoras ya están llenas de huevos para el operativo navideño y que siempre elevan la producción hasta 20 millones de pollos para la festividades de fin de año.

La producción de pollos está asegura, según los avicultores del país. Jhonny Rotestán

Funcionamiento de la finca Las Acacias

En un recorrido por la finca Las Acacias, propiedad de pollo Cibao, el director de operaciones junto al director ejecutivo Juan Miguel Curbelo, el gerente de pollo de engorde, Leandro Valdez y Miguel Valera quien es el técnico de ambiente controlado, detallaron el proceso de producción avícola de las granjas de Pollo Cibao.



Esta propiedad está compuesta por 17 granjas y cada una tiene capacidad para 21,000 pollos, que son traídos a este lugar desde la finca de huevos de la Granja Guanuma, desde su primer día de nacidos hasta los 60 días, que dura un ciclo de producción.



“Manejamos alrededor de 29 pollos por metro cuadrado en nuestras granjas, hemos magnificado el doble solo con tecnificación y tecnología y con esto garantizamos bajar la mortalidad de los pollos de un 15 % a solo un 2 %”, dijo Miguel Valera durante la presentación.