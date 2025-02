Azua. Las autoridades provinciales de Azua, en conjunto con el Ministerio de Agricultura y la Asociación de Fabricantes de Conserva (Afconagro), inauguraron el Festival del Tomate en Azua, un evento que destaca la importancia de la región como productor líder de tomates en la República Dominicana.



El festival, que se celebrará del 20 al 23 de febrero en el Parque Duarte del municipio de Azua, tiene como objetivo promover la producción local, la industria del tomate y sus derivados, así como fortalecer la identidad agropecuaria de la región.



Durante el evento, el ministro Limber Cruz resaltó el impulso a la industrialización de productos derivados del tomate, lo cual fortalece la economía local y genera empleos en la provincia.



“Estamos orgullosos de celebrar el Tercer Festival del Tomate 2025 en Azua, una provincia que ha demostrado ser líder en la producción de tomates en nuestro país. Con más de 4 millones de quintales cosechados anualmente, hemos alcanzado una autosuficiencia notable y seguimos impulsando la industrialización de productos derivados del tomate. Este festival no solo destaca la importancia de Azua en nuestra economía, sino que también reafirma nuestro compromiso con la agroindustria y la dinamización económica de la región”, dijo Limber Cruz.



En la tercera edición del festival, el ministro Limber Cruz, el empresario Félix García (presidente de la Afconagro) y Hemicdio Galván (director ejecutivo del FEDA) fueron reconocidos por su destacada contribución al sector agropecuario del país.



El empresario Félix García resaltó la inauguración del festival del tomate en Azua, como un evento clave para la región y la República Dominicana.



Promover la industria del tomate



García destacó la colaboración entre las autoridades provinciales, el Ministerio de Agricultura y Afconagro en la organización del evento cuyos objetivos principales son promover la producción local, la industria del tomate y fortalecer la identidad agropecuaria de la región.



“Nosotros invertimos como Afconagro que quiere Asociación de Fabricantes de Conserva, y que no es Grupo Linda, que no es La Famosa, que no es Victorina, somos los tres. Y por eso hablamos de que esa locomotora representa 800 millones de pesos que se invierten aquí al año”, dijo García. Durante el festival se llevan a cabo actividades gastronómicas, presentaciones artísticas y culturales, y venta de productos derivados del tomate.

Azua se consolida como la capital del tomate

Félix García destacó que se busca posicionar a Azua como la “capital del tomate”, por lo que llamó a darle más valor agregado a este producto transformándolo en productos procesados para su venta. Propuso establecer un presupuesto para asegurar la continuidad del festival y promover el tomate durante todo el año. De su lado, la diputada Grey Pérez, precursora del festival, resaltó la diversidad de derivados del tomate que se exhiben.