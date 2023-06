Ex superintendente de Bancos advierte no beneficiará a consumidores; ABA respalda medida y ministro “aplaude”

La reducción de 50 puntos básicos que dispuso el Banco Central de República Dominicana (BCRD) a su tasa de política monetaria (TPM), que envía -de paso- una señal de flexibilización del costo del dinero, era anticipada por los agentes económicos del país.



Es una medida muy pertinente y necesaria en el actual contexto económico, porque mejora las expectativas de crecimiento de la economía en una coyuntura de reducción de la inflación. Estas dos conclusiones son de los reputados economistas dominicanos Miguel Collado Di Franco y Antonio Ciriaco Cruz.



Favorablemente han opinado, además, la banca múltiple, vía el gremio que la agrupa, y el ministro de Hacienda. Mientras, el economista Haivanjoe Ng Cortiñas plantea que para que sea positiva la postura monetaria, esta tiene que profundizarse con una baja en la tasa más pronunciada y que la economía tenga un mayor efectivo en poder del público, lo que implica una política monetaria más laxa.



Las reacciones de los tres profesionales de la economía surgen a pedido de elCaribe, un día después de que la autoridad monetaria redujera de 8.50 % a 8.00% anual su tasa de referencia, para finalizar así la inamovilidad que mantuvo por medio año. El anuncio del BCRD no vino solo, sino acompañado del “compromiso” de que se tomarán medidas complementarias que ayuden a recuperar gradualmente el crecimiento económico.



Y en efecto, ayer jueves la JM aprobó un conjunto de medidas de provisión de liquidez por RD$94,000 millones, orientadas a promover el flujo de financiamiento en condiciones favorables hacia los sectores productivos y los hogares dominicanos.



Collado Di Franco, vicepresidente ejecutivo del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (Crees), explicó que la decisión del ente emisor era anticipada por los agentes económicos del país, dadas las señales enviadas por las autoridades en sus comunicados de política monetarias de marzo y abril.



“La decisión de mayo se produce en un entorno internacional de reducción de precios de materias primas, de perspectivas limitadas de crecimiento y de tasas de inflación que muestran menores crecimientos que en el periodo 2021-2022, en particular en Estados Unidos”, dijo el profesional de la economía.



Sostuvo que localmente, aunque los precios continúan creciendo a un ritmo superior al que prevalecía antes de la pandemia, la tasa de inflación se ha reducido a niveles inferiores a los que prevalecían cuando se decidió subir la tasa de política monetaria en 2021. Los factores internacionales; el menor crecimiento de la economía, del crédito y de la oferta monetaria locales, así como la apreciación del peso, han contribuido a esa moderación en la tasa de inflación, indicó el vicepresidente del Crees.



Desde su punto de vista, esta coyuntura proporcionó la oportunidad que esperaban las autoridades para cambiar la política monetaria a una más acomodaticia; y ocuparse de la que aparenta ser su prioridad: estimular la economía en el corto plazo.



“En un año preelectoral y ante un panorama de una posible reelección, facilitar la reducción de los tipos de interés y aumentar la liquidez dentro de la economía, lucen ser decisiones de política que adquieren más importancia. También ha adquirido mayor importancia el costo de la deuda no monetaria de la autoridad monetaria… estos pasivos del Banco Central se están colocando a tasas altas que obligan a realizar emisiones para controlar la liquidez interna”, dijo.



Según Miguel Collado, en este escenario que comienza con la decisión mayor; es decir, la mayor flexibilización de la política monetaria, será necesario prestar atención al comportamiento futuro de la tasa cambiaria, debido a que no será posible mantener dos objetivos de política excluyentes: acelerar la expansión monetaria y mantener la apreciación del tipo de cambio. Para el economista Antonio Ciriaco Cruz, decano de la Facultad Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), la decisión de disminuir la TPM de 8.50 % a 8.0 % , es decir 50 puntos básicos, es muy pertinente y necesaria en el actual contexto económico.



“La reducción en la tasa de política monetaria tendrá un efecto positivo en la demanda interna, tanto en el consumo privado como en la inversión privada. Pero además, el hecho de que habrá otras medidas de estímulo para los hogares y sectores productivos provocará un cambio de tendencia hacia metas de crecimiento convergente a un crecimiento económico en una horquilla entre 4 por ciento y 4.5 por ciento al final del año 2023”, planteó el profesor Ciriaco Cruz.



Desde su óptica, con estas medidas, el desempeño de la economía durante esta segunda mitad, provocará una aceleración en la actividad económica, garantizando metas de crecimiento y empleo.



“Los consumidores no la sentirán”



En el abordaje del tema, el economista Haivanjoe NG Cortiñas, exsuperintendente de Bancos, dijo que “de haber efecto hacia la economía y los consumidores, ese efecto comenzará a verse para el caso de la economía dominicana a partir del último trimestre del año”.



A nivel de los consumidores –según su opinión- éstos no verán los efectos de la reducción de la TPM, ante el hecho de que la inflación no ha bajado.



“Lo que se ha reducido es la intensidad del incremento de los precios. A la inflación le ocurre como a la edad, la persona nunca cumple un año menos y lo propio le pasa a los precios…Estos no bajan, a no ser que la economía entre en un proceso de fuerte recesión y eso no está a la vista”, explicó.



Dijo que probablemente la reducción de la tasa de referencia no sea suficiente para relanzar la economía y revertir el declive experimentado en los primeros meses de 2023. “Los hogares dominicanos han venido endeudándose a causa de la inflación, a razón de 26.1 por ciento en los últimos 32 meses y es probable que continúe su agitado curso”, agregó.



La Asociación de Bancos Múltiples (ABA) favoreció el cambio de postura de la política monetaria, dispuesto por la JM, al entender que impulsará la dinamización de las actividades productivas y, por ende, el crecimiento de la economía.



“La efectividad de la política monetaria, en coordinación con la fiscal impulsada para reducir y mitigar las presiones inflacionarias con alto componente del entorno global, genera un clima de certidumbre para la inversión local y extranjera”, expuso la ABA.



El ministro de Hacienda José Manuel Vicente -Jochi- aplaudió la medida adoptada por el Banco Central. La calificó de “muy oportuna”.

